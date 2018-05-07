«Гроші не пахнуть». «Сірі» схеми на авторинку окупованого Криму

На сімферопольському «Чорноморі» ‒ найбільшому авторинку окупованого Росією українського Криму ‒ можна знайти старі авто на будь-який смак і гаманець. Велика частина продавців тут ‒ перекупники, товар везуть із сусідньої Росії.

«Везуть із усієї Росії. Ми веземо з Уфи та з Казані, буває, і з Москви ганяють. Гнилі, звичайно, не дуже машини, але ганяють. Авторинок тут на європейцях переважно зав'язаний. Я сам із Сибіру ‒ там японців багато, а європейців не беруть», ‒ ділиться досвідом продавець Сабір.

За Chevrolet Aveo 2011 року на ринку «Чорномор» він хоче отримати чотири тисячі доларів. На материковій частині України аналогічне авто можна придбати від шести тисяч доларів.

«Пробіг у нього ‒ 90 тисяч. Комплектація середня, 1,2 мотор, масло ніде не біжить, мотор не мили ‒ сухий весь», ‒ розповідає Сабір.

А ось «Ладу» привезли з Казані, її в Криму подають із вигодою в 100 відсотків.

«У нас у Ставрополі така 70 тисяч (рублів ‒ ред.) коштує, а тут ‒ 160. У вас вдвічі дорожче», ‒ хвалиться очікуваним прибутком торговець.

Самі ж продавці попереджають: на авторинку можна стати жертвою шахраїв, адже за російськими законами продаж авто спрощений.

«Чи не буде воно в кредиті, в заставі, в арешті ‒ ніхто цього не знає. Всі оформляють договір купівлі-продажу, як зазвичай на ринку або там у підворітті на коліні на папірці пишуть. Проблема в Російській Федерації велика, звідти вона й прийшла до нас», ‒ нарікає кримчанин.

Таких «сірих» авто на цьому ринку чимало, вказують торговці.

«Кожен третій автомобіль у Росії в заставі, в кредиті або в арешті. Ось тут ‒ половина. Чому? Тому що тут цінова політика дешева, хап ‒ і поїхали», ‒ каже відвідувач ринку.

В обхід санкцій

Реклама навперейми агітує купувати фірмові авто іноземного виробника. Наприклад, у сімферопольському автосалоні продають Volkswagen Passat, у рекламі кажуть: машину збирали в Німеччині. Сам салон «Крим-Автохолдинг» позиціонує себе як офіційний дилер Volkswagen у Криму.

У Сімферополі представлений і автосалон Nissan-Моторс. Тут запевняють, що працюють офіційно, від імені японського виробника.

«Багатьох дилерів немає. Багато хто не заходить. Багато хто виходить, так і не зайшли за цей час. Nissan ‒ офіційно, KIA ‒ офіційно. Є такі, хто офіційно працює. Це можна перевірити легко ‒ на основному сайті», ‒ запевняє продавець автомобілів Nissan.

Дійсно, на офіційних сайтах є інформація про цих дилерів. Але невже великі компанії працюють тут, незважаючи на санкції Євросоюзу?

Такі бренди, як Volkswagen, Audi, Nissan і Citroën, працюють із Кримом безпосередньо та мають офіційних дилерів. Mercedes-Benz, BMW, Toyota та інші використовують так звану «сіру схему». Імпортер доставляє авто, наприклад, у Краснодар офіційним дилерам, а ті передають машини субдилерам ‒ так машини потрапляють до Криму.

«Московські представництва або західні компанії в Берліні, в Парижі або Токіо вдають, що нібито нічого цього не бачать. Але я не можу назвати жодної компанії, яка не була б представлена в Криму», ‒ говорить гендиректор Всеукраїнської асоціації автодилерів та імпортерів України Олег Назаренко.

Завдання ‒ забезпечити звичайних людей автомобілями і «ми не ліземо в політику»

Втім, обидві схеми легальні. У переліку санкцій заборони на продаж легкових автомобілів немає. Цю інформацію підтверджують і в представництві Єврокомісії в Україні. Експерти пояснюють: російський ринок ‒ один із найбільших у світі, втрачати його автомобільні гіганти не хочуть.

«Гроші не пахнуть... Я розмовляв із представниками багатьох автомобільних заводів, і вони кажуть, що завдання ‒ прибуток для акціонерів, забезпечити звичайних людей автомобілями і «ми не ліземо в політику», ‒ підтверджує гендиректор Всеукраїнської асоціації автодилерів та імпортерів України Олег Назаренко.

Покарати не можна помилувати

Українська сторона вважає, що навіть якщо компанії формально не порушують санкції, їх усе одно необхідно карати.

Ці поставки є незаконними, з точки зору українського законодавства

«За будь-яких обставин ці поставки є незаконними, з точки зору українського законодавства. І тут можна ставити питання до цих компаній, які діють в Україні. В межах українського законодавства», ‒ зазначає представник президента України в АР Крим Борис Бабін.

Українські ж центральні офіси міжнародних компаній відхрещуються від кримських дилерів. Мовляв, не мають до них стосунку, тому що ті перереєструвалися та працюють за російськими законами. Незважаючи на це, в українських представництвах можуть застосувати спеціальні санкції.

«У плані невідкладних дій, які ми зараз пропонуємо для протидії російській агресії на окупованих територіях, ці питання також піднімаємо, представництво президента в АРК буде дуже щільно над цим працювати, я вам обіцяю. Незважаючи на ту шалену протидію, яку нам сьогодні з цього приводу намагаються чинити тут. А як казав ще пан Петлюра: не так страшні московські воші, як українські гниди», ‒ резюмує Бабін.

Нові автомобілі в Криму в рази дешевші, ніж на материковій Україні. Якщо в Києві середня ціна на новий Renault Duster ‒ 19 тисяч доларів, то в Сімферополі ‒ 15. Toyota Corolla з об'ємом двигуна 1,6 літра в Криму дешевша на 5 тисяч доларів. Hyundai Accent на українському материку в 1,5 рази дорожчий, ніж на півострові.

Але кримчани знаходять авто ще дешевше ‒ в сусідній Росії. До того ж, на кримських номерах можна їздити тільки на півострові та у сусідній Росії, а купивши машину, наприклад, у Краснодарському краї, кримчани зможуть подорожувати також на український материк.