УПЦ КП проведе Архієрейський собор перед Об’єднавчим собором православних церков

Священний синод Української православної церкви Київського патріархату скликає на 13 грудня Архієрейський собор. Про це у Facebook повідомив речник УПЦ Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря.

«Архієрейський собор повинен розглянути підсумки підготовчої роботи до Об‘єднавчого собору та ухвалити рішення щодо Об‘єднавчого собору 15 грудня 2018 року», – написав речник.

Українська православна церква Київського патріархату спільно з Українською автокефальною церквою вирішила брати участь в об'єднавчому соборі канонічно визнаної Вселенським партіархатом Української православної церкви. Релігійна організація, яка нині називається Українською православною церквою і перебуває в єдності з Московським патріархатом, вирішила не брати участь у об'єднанні. Її ієрархи заявили, що ця організація покарає своїх священиків, які вирішать приєднатися до об’єднавчого собору православної церкви в Україні.

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться в грудні, повідомив 19 листопада Вселенський патріархат.

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться 15 грудня, заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи на Форумі місцевого самоврядування у Києві 5 грудня.

13 листопада президент України Петро Порошенко зустрівся з групою архієреїв Української православної церкви (Московського патріархату), які підтримують створення помісної української церкви. Переговори проходили у закритому режимі.

На Об’єднавчому соборі керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

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