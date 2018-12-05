Томос для України: 10 днів до об’єднавчого собору в Святій Софії

З’являються все більше відповідей на ключові питання щодо створення нової єдиної православної церкви України. Стала відома довгоочікувана дата об’єднавчого собору, на якому буде створено Українську помісну православну церкву, що має стати 15-ю автокефальною церквою світу. Отже, собор збереться 15 грудня у Святій Софії в Києві. Також з’являється більше подробиць щодо устрою майбутньої помісної церкви.

Про те, що об’єднавчий собор відбудеться 15 грудня в Святій Софії повідомив президент України Петро Порошенко, виступаючи на Форумі місцевого самоврядування 5 грудня.

Собор має затвердити Cтатут нової церкви і обрати предстоятеля. Місце проведення собору вже відоме кілька місяців, адже, як сказав Порошенко, Свята Софія «протягом століть була центром православного українського релігійного життя».

Вселенський патріарх та Синод відкинули претензії РПЦ на Україну як нібито канонічну територію РПЦ

Текст томосу і рекомендації щодо Статуту майбутньої церкви були затверджені на Священному Синоді Вселенського патріархату у Стамбулі, який відбувся 27–29 листопада.

«По-перше, Вселенський патріарх та Синод відкинули претензії Російської православної церкви на Україну як нібито канонічну територію РПЦ. Друге: вони прийняли і підтвердили рішення надати автокефалію православній церкві України. І по третє, вони підготували томос», – зазначив Порошенко.

​Томос

Як кажуть джерела, які обізнані з процесом отримання томосу, він має три сторінки. Томос є, в принципі, типовим документом, яким дарується автокефалія, але також містить і специфіку до конкретної церкви і країни.

Томос не показується зараз, він не є публічний, він є унікальним документом, який вручається один раз одній людині – предстоятелю незалежної церкви

«Тому цей документ не показується зараз, він не є публічний, він є унікальним документом, який вручається один раз одній людині – предстоятелю незалежної церкви», – пояснив журналістам у Стамбулі 29 листопада радник президента Порошенка Ростислав Павленко.

Коли на об’єднавчому соборі в Києві буде створено церкву, затверджено Статут, обрано предстоятеля, тоді новий глава нової церкви поїде до Константинополя на співслужіння із патріархом Варфоломієм у храмі Святого Георгія у Вселенському патріархаті і тоді йому буде вручено Томос. Момент вручення Томосу вважається початком нової помісної церкви.

Статут

Статут має інкорпорувати положення Томосу і рекомендації щодо Статуту вже затверджені Вселенським патріархатом. Кажуть, що українські єпископи – учасники об’єднавчого собору – матимуть право трохи змінювати чи доповнювати положення Статуту, адже Константинополь дав саме рекомендації.

Вся інтрига зараз у тому, чи нова церква буде патріархатом на чолі з патріархом чи митрополією на чолі з митрополитом чи, можливо, її очолюватиме архієпископ.

«Згідно зі статутом, в українській церкві буде введена грецька практика управління церквою: на чолі її стоїть митрополит Київський, а не патріарх. Крім того, замість Священного Синоду вводиться так званий Річний Синод, що складається з 12 митрополитів, які змінюються щороку. Неформальним главою православної церкви в Україні буде Константинопольський патріарх, який також буде останньою інстанцією з усіх найважливіших питань нової церкви. Також Константинополь буде вирішувати і всі конфліктні питання», – пишуть деякі ЗМІ.

Вочевидь, як кажуть історики, митрополія більш властива українській традиції, адже в історії було 122 митрополитів Київських і саме митрополія була створена в Києві після Хрещення 988 року, а перші пару століть київськими митрополитами були греки, надіслані з Константинополя.

Але остаточне слово в цьому питанні буде за ієрархами, які зберуться на об’єднавчий собор. Окрім цього нова українська церква може вносити зміни до Статуту в майбутньому.

Хто?

В соборі мають взяти участь представники усіх трьох гілок нині розколотого українського православ’я – понад 40 ієрархів від УПЦ Київського патріархату, 14 представників УАПЦ та охочі від УПЦ (Московського патріархату).

Припускають, що від УПЦ (МП) може буде кілька десятків ієрархів.

Патріарх Варфоломій надіслав особисте запрошення на ім’я всіх українських митрополитів, архієпископів та єпископів з усіх трьох церков. Тобто загалом такі запрошення отримали майже півтори сотні ієрархів.

Як припускають ЗМІ, патріарха Варфоломія на соборі представлятиме «куратор українського напрямку», член Священного синоду митрополит Галльський Еммануїл, а також будуть і два призначені Варфоломієм екзархи – Даниїл та Іларіон.

​Предстоятель

Це наразі найбільша інтрига об’єднавчого собору. Обговорення цієї теми 15 грудня буде закритим, а голосування – таємним.

Фаворитом вважається предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет, але також у ЗМІ промайнули оцінки, що кандидатури Філарета та Макарія, з яких 11 жовтня було знято анафеми Священним синодом Константинопольського патріархату, можуть відлякнути якусь частини ієрархів УПЦ (МП). А саме в якнайширшому залученні представників усіх трьох церков найбільше зацікавлений Константинополь, також і українська влада.

​Після собору

Отже, об’єднавчий собор в Києві створює церкву, затверджує Статут, обирає предстоятеля. Потім предстоятель їде до Константинополя на співслужіння з патріархом Варфоломієм і отримання томосу. Його буде супроводжувати також і президент Петро Порошенко.

Припускають, що це може бути в грудні, а може бути і в січні.

Все відбувається в суворій відповідності до канонів православної церкви

Це буде предметом узгоджень між Києвом – церковним і політичним, з одного боку, і Константинополем з іншого.

Автокефалія для України стала предметом особистої опіки та особистої справи патріарха Варфоломія і Константинопольського патріархату в цілому.

Головне, як сказав Ростислав Павленко, що «все відбувається в суворій відповідності до канонів православної церкви. Отже, ні в кого немає і не може бути підстав говорити про якісь там порушення абощо».

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