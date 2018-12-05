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05 Грудень 2018, Київ 20:18
Суспільство

Томос для України: 10 днів до об’єднавчого собору в Святій Софії

Учасники хресної ходи «За єдину помісну церкву» з нагоди 1030-річчя хрещення Русі-України. Київ, 28 липня 2018 року

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З’являються все більше відповідей на ключові питання щодо створення нової єдиної православної церкви України. Стала відома довгоочікувана дата об’єднавчого собору, на якому буде створено Українську помісну православну церкву, що має стати 15-ю автокефальною церквою світу. Отже, собор збереться 15 грудня у Святій Софії в Києві. Також з’являється більше подробиць щодо устрою майбутньої помісної церкви.

Про те, що об’єднавчий собор відбудеться 15 грудня в Святій Софії повідомив президент України Петро Порошенко, виступаючи на Форумі місцевого самоврядування 5 грудня.

Собор має затвердити Cтатут нової церкви і обрати предстоятеля. Місце проведення собору вже відоме кілька місяців, адже, як сказав Порошенко, Свята Софія «протягом століть була центром православного українського релігійного життя».

Під під час молитовного заходу за томос для України. Київ, Софійська площа, 14 жовтня 2018 року
Під під час молитовного заходу за томос для України. Київ, Софійська площа, 14 жовтня 2018 року
Вселенський патріарх та Синод відкинули претензії РПЦ на Україну як нібито канонічну територію РПЦ
Петро Порошенко

Текст томосу і рекомендації щодо Статуту майбутньої церкви були затверджені на Священному Синоді Вселенського патріархату у Стамбулі, який відбувся 27–29 листопада.

«По-перше, Вселенський патріарх та Синод відкинули претензії Російської православної церкви на Україну як нібито канонічну територію РПЦ. Друге: вони прийняли і підтвердили рішення надати автокефалію православній церкві України. І по третє, вони підготували томос», – зазначив Порошенко.

Офіційне повідомлення щодо ухвалених рішень Синоду Вселенського патріархату, який відбувся 27–29 листопада 2018 року. Йдеться і про затвердження проект статуту для української автокефалії
Офіційне повідомлення щодо ухвалених рішень Синоду Вселенського патріархату, який відбувся 27–29 листопада 2018 року. Йдеться і про затвердження проект статуту для української автокефалії

Томос

Як кажуть джерела, які обізнані з процесом отримання томосу, він має три сторінки. Томос є, в принципі, типовим документом, яким дарується автокефалія, але також містить і специфіку до конкретної церкви і країни.

Томос не показується зараз, він не є публічний, він є унікальним документом, який вручається один раз одній людині – предстоятелю незалежної церкви
Ростислав Павленко

«Тому цей документ не показується зараз, він не є публічний, він є унікальним документом, який вручається один раз одній людині – предстоятелю незалежної церкви», – пояснив журналістам у Стамбулі 29 листопада радник президента Порошенка Ростислав Павленко.

Коли на об’єднавчому соборі в Києві буде створено церкву, затверджено Статут, обрано предстоятеля, тоді новий глава нової церкви поїде до Константинополя на співслужіння із патріархом Варфоломієм у храмі Святого Георгія у Вселенському патріархаті і тоді йому буде вручено Томос. Момент вручення Томосу вважається початком нової помісної церкви.

Статут

Статут має інкорпорувати положення Томосу і рекомендації щодо Статуту вже затверджені Вселенським патріархатом. Кажуть, що українські єпископи – учасники об’єднавчого собору – матимуть право трохи змінювати чи доповнювати положення Статуту, адже Константинополь дав саме рекомендації.

Вся інтрига зараз у тому, чи нова церква буде патріархатом на чолі з патріархом чи митрополією на чолі з митрополитом чи, можливо, її очолюватиме архієпископ.

«Згідно зі статутом, в українській церкві буде введена грецька практика управління церквою: на чолі її стоїть митрополит Київський, а не патріарх. Крім того, замість Священного Синоду вводиться так званий Річний Синод, що складається з 12 митрополитів, які змінюються щороку. Неформальним главою православної церкви в Україні буде Константинопольський патріарх, який також буде останньою інстанцією з усіх найважливіших питань нової церкви. Також Константинополь буде вирішувати і всі конфліктні питання», – пишуть деякі ЗМІ.

Вочевидь, як кажуть історики, митрополія більш властива українській традиції, адже в історії було 122 митрополитів Київських і саме митрополія була створена в Києві після Хрещення 988 року, а перші пару століть київськими митрополитами були греки, надіслані з Константинополя.

Київ. Пам’ятник Київській княгині Ользі, яка у 957 році прийняла християнство, Святому Апостолу Андрію Первозванному і творцям слов'янської азбуки Кирилу і Мефодію
Київ. Пам’ятник Київській княгині Ользі, яка у 957 році прийняла християнство, Святому Апостолу Андрію Первозванному і творцям слов'янської азбуки Кирилу і Мефодію

Але остаточне слово в цьому питанні буде за ієрархами, які зберуться на об’єднавчий собор. Окрім цього нова українська церква може вносити зміни до Статуту в майбутньому.

Хто?

В соборі мають взяти участь представники усіх трьох гілок нині розколотого українського православ’я – понад 40 ієрархів від УПЦ Київського патріархату, 14 представників УАПЦ та охочі від УПЦ (Московського патріархату).

Глава УПЦ КП патріарх Філарет (праворуч), глава УПЦ (МП) митрополит Онуфрій (посередині) і глава УАПЦ митрополит Макарій (ліворуч). Київ, 8 травня 2017 року
Глава УПЦ КП патріарх Філарет (праворуч), глава УПЦ (МП) митрополит Онуфрій (посередині) і глава УАПЦ митрополит Макарій (ліворуч). Київ, 8 травня 2017 року

Припускають, що від УПЦ (МП) може буде кілька десятків ієрархів.

Патріарх Варфоломій надіслав особисте запрошення на ім’я всіх українських митрополитів, архієпископів та єпископів з усіх трьох церков. Тобто загалом такі запрошення отримали майже півтори сотні ієрархів.

Вселенський патріарх Варфоломій I, 25 листопада 2018 року
Вселенський патріарх Варфоломій I, 25 листопада 2018 року

Як припускають ЗМІ, патріарха Варфоломія на соборі представлятиме «куратор українського напрямку», член Священного синоду митрополит Галльський Еммануїл, а також будуть і два призначені Варфоломієм екзархи – Даниїл та Іларіон.

Зліва направо: екзархи Вселенського патріархату в Україні, архієпископ Памфільський і Західної єпархії УПЦ в США Даниїл і єпископ Едмонтона і Захiдної єпархії УПЦ в Канаді Іларіон, директор Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України Ростислав Павленко та президент України Петро Порошенко. Київ, 16 жовтня 2018 року
Зліва направо: екзархи Вселенського патріархату в Україні, архієпископ Памфільський і Західної єпархії УПЦ в США Даниїл і єпископ Едмонтона і Захiдної єпархії УПЦ в Канаді Іларіон, директор Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України Ростислав Павленко та президент України Петро Порошенко. Київ, 16 жовтня 2018 року

Предстоятель

Це наразі найбільша інтрига об’єднавчого собору. Обговорення цієї теми 15 грудня буде закритим, а голосування – таємним.

Фаворитом вважається предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет, але також у ЗМІ промайнули оцінки, що кандидатури Філарета та Макарія, з яких 11 жовтня було знято анафеми Священним синодом Константинопольського патріархату, можуть відлякнути якусь частини ієрархів УПЦ (МП). А саме в якнайширшому залученні представників усіх трьох церков найбільше зацікавлений Константинополь, також і українська влада.

Президент України Петро Порошенко (в центрі), глава УПЦ КП патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет (ліворуч) і глава УАПЦ, митрополит Київський і всієї України Макарій (праворуч) під час відзначення 1030-річчя хрещення Русі-України. Київ, 28 липня 2018 року
Президент України Петро Порошенко (в центрі), глава УПЦ КП патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет (ліворуч) і глава УАПЦ, митрополит Київський і всієї України Макарій (праворуч) під час відзначення 1030-річчя хрещення Русі-України. Київ, 28 липня 2018 року

Після собору

Отже, об’єднавчий собор в Києві створює церкву, затверджує Статут, обирає предстоятеля. Потім предстоятель їде до Константинополя на співслужіння з патріархом Варфоломієм і отримання томосу. Його буде супроводжувати також і президент Петро Порошенко.

Припускають, що це може бути в грудні, а може бути і в січні.

Все відбувається в суворій відповідності до канонів православної церкви
Ростислав Павленко

Це буде предметом узгоджень між Києвом – церковним і політичним, з одного боку, і Константинополем з іншого.

Автокефалія для України стала предметом особистої опіки та особистої справи патріарха Варфоломія і Константинопольського патріархату в цілому.

Головне, як сказав Ростислав Павленко, що «все відбувається в суворій відповідності до канонів православної церкви. Отже, ні в кого немає і не може бути підстав говорити про якісь там порушення абощо».

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Вселенський патріарх Варфоломій I під час вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–33 років. Київ, 26 липня 2008 року
Вселенський патріарх Варфоломій I під час вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932–33 років. Київ, 26 липня 2008 року
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    Ростислав Хотин

    Працював кореспондентом агентства Reuters в Києві, на Всесвітній службі Бі-Бі-Сі в Лондоні, кореспондентом телеканалу 1+1 та агенції УНІАН в Брюсселі, а нині - редактор Радіо Свобода в Празі.

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