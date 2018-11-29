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29 Листопад 2018, Київ 20:38
Новини | Події

Синод Вселенського патріархату розробив проект статуту для української автокефалії

Синод Вселенського патріархату затвердив конституційний статут для української цервки

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Архієрейський синод Вселенського патріархату розробив проект статуту для автокефалії української православної церкви.

«У контексті попередньо ухваленого рішення Вселенського патріархату надати автокефалію українській церкві і в очікуванні видачі патріаршого і синодального томосу святий і священний синод розробив конституційний cтатут української церкви», – йдеться в заяві синоду.

Президент України Петро Порошенко заявляв, що вже у грудні очікує на скликання об’єднавчого собору українських православних церков.

На ньому керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

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