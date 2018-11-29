Синод Вселенського патріархату розробив проект статуту для української автокефалії

Архієрейський синод Вселенського патріархату розробив проект статуту для автокефалії української православної церкви.

«У контексті попередньо ухваленого рішення Вселенського патріархату надати автокефалію українській церкві і в очікуванні видачі патріаршого і синодального томосу святий і священний синод розробив конституційний cтатут української церкви», – йдеться в заяві синоду.

Президент України Петро Порошенко заявляв, що вже у грудні очікує на скликання об’єднавчого собору українських православних церков.

На ньому керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

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