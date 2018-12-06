У Луганську розклеїли привітання до Дня Збройних сил України. Фото

У непідконтрольному Україні Луганську розклеїли жовто-блакитні листівки з привітаннями до Дня Збройний сил України. Про це журналістам телевізійного проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії повідомили місцеві.

У кількох районах міста з'явилися постери з написом «Ми переможемо». Також на листівках зображений силует військовослужбовця, який цілиться у ведмедя у кольорах російського прапора.

Зокрема, жовто-блакитні листівки помітили у центрі Луганська, біля лікарні №4, парку культури та відпочинку 1-го травня, центрального ринку та драматичного театру.

​Це вже не перша проукраїнська акція на підконтрольному угрупованням «ДНР» та «ЛНР» Донбасі. У жовтні у Донецьку та інших непідконтрольних уряду містах з'явилися написи «Слава Україні!»