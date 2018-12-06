Курбедінова у кримському суді будуть захищати 4 адвокати і до 6 громадських захисників

Захищати затриманого російськими силовиками адвоката Еміля Курбедінова в підконтрольному Кремлю Київському райсуді Сімферополя будуть адвокати Едем Семедляев, Айдер Азаматов, Іслям Веліляєв і Маммет Мамбетов.

Також, як стало відомо проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, в засіданні суду братимуть участь до шести громадських захисників Еміля Курбедінова, їх імена уточнюються.

При цьому, за словами очевидців, кримському юристу Лілі Гемеджі перешкоджали в доступі до будівлі суду.

За словами очевидців, на місцевого жителя Нурі Абдурешітова за спробу вести трансляцію з суду складають адміністративний протокол, при цьому, як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, російські журналісти здійснюють відеозйомку вільно.

6 грудня в анексованому Криму співробітники російського Центру з протидії екстремізму затримали адвоката Еміля Курбедінова. Російські силовики затримання поки що не коментували.

За даними російського адвоката Миколи Полозова, Курбедінов раніше цього тижня прийняв доручення на захист військовополонених українських моряків.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав затримання захисника «полюванням на адвокатів» в анексованому Криму.