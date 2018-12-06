Клімкін – Росії: припиніть переслідувати наших людей

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав Росію припинити переслідування адвоката Еміля Курбедінова та інших українських громадян в окупованому Криму. Про це Клімкін сказав 6 грудня на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Мілані.

Український міністр нагадав, що Росія блокує можливість Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ відвідувати Крим для спостереження за ситуацією на півострові, де «окупаційна влада продовжує переслідувати українців, кримських татар і всіх тих, хто виступає проти окупації півострова».

«У цей момент, зараз, російські окупанти затримали кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова, який захищав політичних в’язнів і моряків, які є військовополоненими. І мій заклик до Росії – припинити переслідувати наших людей», – заявив Клімкін.

Співробітники центру з протидії екстремізму російського МВС в окупованому Криму затримали 6 грудня адвоката Еміля Курбедінова, відомого по багатьох процесах захисника прав кримських татар та інших громадян, незгодних із анексією півострова. Курбедінов раніше цього тижня прийняв доручення на захист військовополонених українських моряків, повідомив адвокат Микола Полозов.

25 листопада російські прикордонники в Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикують масові пошуки незалежних журналістів, громадянських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язку з забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».