Кримські мусульмани: в очікуванні нових провокацій

(Рубрика «Точка зору»)

В окупованому Росією українському Криму намітився черговий виток антиісламської істерії. Постійні обшуки у кримських татар та українців, затримання та фабрикації кримінальних справ проти нелояльного населення стали «звичним» явищем. Тепер російська влада півострова пішла ще далі, фактично прирівнявши кримських мусульман до терористів.

Як повідомив журналіст Антон Наумлюк, у міській лікарні Старого Криму в Кіровському районі персоналові роздали методичні рекомендації «Ознаки, що характеризують терориста-смертника». У методичці докладно описують зовнішні ознаки людини, яка нібито бажає здійснити теракт. Згідно з текстом документа, «терористом» у регіоні може виявитися тільки мусульманин. Характеризуючи потенційного «чоловіка терориста-смертника», автори посібника вказують, що зловмисник може одягатися за європейською модою, носити не тільки штани, але й шорти, «незважаючи на те, що в ісламі такий стиль одягу не прийнятний».

«Найчастіше серед елементів одягу (штани, хустка, піджак тощо) присутній білий колір, який відповідно до мусульманських традицій свідчить про те, що людина йде на «самопожертву», ‒ мовиться в тексті методички.

Кримський адвокат Еміль Курбедінов вважає, що інструкція, яку поширили в лікарні, ‒ це приклад «кричущої ксенофобії». «Розміщена в публічному місці, вона формує цілком певні уявлення та ставлення до всіх мусульман. Рядок про якусь білу частину одягу й зовсім має, мабуть, на думку автора, переконати, що в ісламі є поняття самознищення. Тут немає закликів і, відповідно, наявності ознак злочину, але якщо чесно, якби таке написав хтось із тих мусульман, яких я захищаю, експертиза ФСБ безсумнівно ознаки екстремізму побачила б. І це теж результат подібного ксенофобського загального ставлення до мусульман, яке культивується такими ось методичками», ‒ наголосив адвокат.

У реальності справа не тільки в ксенофобії або банальному шовінізмі. Методички могли потрапити до персоналу лікувального закладу тільки з відома адміністрації клініки. У свою чергу, керівництво лікарні могло їх отримати від російських силовиків – співробітників ФСБ або «Центру Е», російської поліції Криму. Не виключено, що російські спецслужби готують у регіоні серію провокацій, в яких звинуватять якихось «ісламських терористів». Поки ж відбувається підготовчий етап, під час якого кримчан привчають до думки про те, що на півострові можуть орудувати «терористи-смертники».

Звертає на себе увагу персона нового керівника російського управління ФСБ у Криму та Севастополі генерала Леоніда Михайлюка. Відомо, що він перебуває на службі понад 35 років. Починав у Далекосхідному прикордонному окрузі, потім майже десять років (з 1992 до 2001) служив на Північному Кавказі, в Республіці Адигея, де очолював відділ боротьби з тероризмом. Потім керував управліннями ФСБ Пермського краю, Вологодської та Калінінградської областей Росії. Леонід Михайлюк боровся з тероризмом на Північному Кавказі у найбільш «гарячі» роки протистояння між Москвою та національними околицями Росії. Відповідно, досвід, отриманий ним у ті роки, буде використаний у Криму.

Кіровський район Криму обраний не випадково. Згідно з російським «переписом» населення 2014 року, приблизно третина місцевих жителів – саме кримські татари. Він входить до переліку регіонів республіки, де представництво корінного народу найбільш відчутне. Окрім цього, в районі періодично відбуваються обшуки в будинках вірян та активістів. На початку листопада у ФСБ повідомили, що схопили місцевого жителя за звинуваченням в участі в «діяльності незаконних збройних формувань на території України». Затриманий 22-річний чоловік, який проживає в Кіровському районі, нібито пройшов «спеціальну військову підготовку під керівництвом інструкторів» і входив до складу «кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджихана».

Ще до російської анексії в цьому регіоні спостерігався латентний конфлікт між муфтіятом і представниками нетрадиційних для Криму течій ісламу. Важливо зазначити, що до подій 2014 року ніколи ні про який «тероризм» не йшлось, але конфлікти серед мусульман не могли залишитися без уваги спецслужб. З огляду на те, що ФСБ використовує попередні «напрацювання» перебіжчиків із СБУ, не варто виключати, що чекісти вже визначили перелік потенційних «терористів» із-поміж місцевих жителів.

Причини, через які російська влада та спецслужби зацікавлені в «терористичній істерії», лежать на поверхні. По-перше, їм необхідно відвернути увагу кримчан і жителів сусідньої Росії від економічних проблем і купірувати соціальне невдоволення владою, яке наростає з кожним місяцем.

По-друге, Кремлю терміново потрібний привід, щоби вчергове звинуватити владу материкової України в спробах «дестабілізувати» ситуацію на півострові. Не просто так російські пропагандисти, деякі чиновники та депутати публічно говорять, що на території материкової частини України нібито діють табори з підготовки «терористів і диверсантів». Зараз, коли загострилося протистояння Києва та Москви в Чорному та Азовському морях, чергові «терористи» будуть вельми до речі. У Кремля з’являться додаткові аргументи, що дозволяють «відбиватися» від претензій Києва та Заходу.

Третє ‒ чекістам також необхідно відвернути увагу кримчан від терористичного акту, що стався в Керчі 17 жовтня. У місцевому політехнічному коледжі спочатку пролунав вибух, а потім почалася стрілянина. Як стверджують російські силовики, напад організував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков. Згідно з основною версією, хлопець, скоївши злочин, «наклав на себе руки». В результаті трагедії загинула 21 особа. Слідчий комітет Росії спочатку порушив справу за статтею «тероризм». Як тільки первісна версія про зв’язок Рослякова з «українськими націоналістами» розвалилася, слідчі перекваліфікували справу за статтею «масове вбивство».

Російські силовики стверджували, що Росляков діяв сам, але офіційна версія рясніє «білими плямами» і суперечностями. Уважна публіка зазначає, що злочинець міг бути не один. Якщо відкинути версію про те, що напад інспірували самі чекісти, «повісивши» всі гріхи на мертвого студента, то картина для ФСБ також не райдужна. Виходить, що зловмисник, під носом у поліції, ФСБ та інших служб, спланував злочин, придбав зброю і пішов убивати людей.

Кримські мусульмани залишаються найбільш зручним об'єктом для нападок і фабрикації кримінальних справ. Російська влада та спецслужби можуть керувати півостровом, лише вселяючи жителям страх перед «ворогами»: зовнішніми та внутрішніми. Не виключено, що ФСБ найближчим часом «передбачить» черговий «теракт», щоб виправдати нову хвилю репресій проти нелояльного населення.

Сергій Стельмах – кримський політоглядач (ім’я та прізвище автора змінені з міркувань безпеки)

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Оригінал – на сайті Крим.Реалії

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