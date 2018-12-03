МЗС: Книга рекордів Гіннеса має виправити позначення окупованого Севастополя

У Міністерстві закордонних справ України наполягають на виправленні у Книзі рекордів Гіннеса позначення анексованого Росією Севастополя як російського міста.

«Працюємо над виправленням невірного позначення тимчасово окупованого міста Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса. Крим – це Україна. Рекорди мають бути чесними», – написала у Twitter речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

У Книзі рекордів Гіннеса з’явилося повідомлення про реєстрацію рекорду, в якому анексований Росією Севастополь позначений як «російський». Згідно з інформацією на сайті, громадянин Білорусі Олександр Бендиков встановив світовий рекорд із балансування предметів. Він утримав на одному цвяху ще 349 цвяхів. Повідомляється, що рекорд був встановлений ще 26 травня.

У сертифікаті місцем, де встановили рекорд, вказано «Sevastopol. Russian Federation».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».