Книга рекордів Гіннеса зареєструвала рекорд у «російському» Севастополі

У Книзі рекордів Гіннеса з’явилося повідомлення про реєстрацію рекорду, в якому анексований Росією Севастополь позначений як «російський».

Згідно з інформацією на сайті, громадянин Білорусі Олександр Бендиков встановив світовий рекорд із балансування предметів. Він утримав на одному цвяху ще 349 цвяхів. Повідомляється, що рекорд був встановлений ще 26 травня.

У сертифікаті місцем, де встановили рекорд, вказано «Sevastopol. Russian Federation».

Міністерство закордонних справ України ситуацію наразі не коментувало.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».