Голова Львівської ОДА звернувся до СБУ щодо організаторів безпекового форуму у Львові

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка звернувся до Служби Безпеки України з вимогою перевірити і притягнути до відповідальності осіб, які причетні до організації безпекового форуму у Львові, через згадку під час заходу угруповань «ДНР» і «ЛНР», які визнані в Україні терористичними.

«У мене запитання до організаторів форуму. Ми у Львові на такій важливій конференції і я вважаю, що сьогодні це провокативна річ щодо спікерів, які запрошені. Я був здивований, коли у Львові продавалась символіка Донецької і Луганської областей, але коли сьогодні на безпековому форумі на екрані написано «Народні республіки Донецька і Луганська». Я вважаю, що це є елемент гібридної війни, який спрямований проти України, для того, щоб дестабілізувати ситуацію у Львівському регіоні», – зазначив Синютка.

На безпековому форумі у Львові, серед організаторів якого зазначені «Інститут просвіти», Український католицький університет, «Інститут міста», Львівська міськрада, вивісили мапу під назвою «Зростаючі апетити Росії», на якій вказали різні території, зокрема Абхазію, Крим, Південну Осетію, частини окупованих територій Донбасу, які позначили під назвою – «народні республіки Донецька та Луганська». Карту на форумі розмістили на екранах.

На думку Синютка, це провокація і тому він звернувся до СБУ.

Безпековий форум у Львові відбувається 30 листопада і 1 грудня. На ньому політики, експерти, політологи на обговорюють ситуацію в Україні, безпеку у світі. Львівський безпековий форум, за задумом організаторів, дискусійна платформа для пошуку відповіді на питання, яким має бути новий безпековий порядок у світі.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків, Москва ці звинувачення відкидає.