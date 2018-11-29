Кримська неволя сина прем’єра Чехії. Український слід празької кризи (розслідування)

У Чехії триває політичний скандал. Після інтерв’ю сина прем’єра Андрея Бабіша-молодшого виданню Seznam.cz, яке оприлюднили 12 листопада, в якому він заявив, що торік його примусово вивезли до окупованого Росією Криму, щоб не дати можливості свідчити правоохоронцям проти батька у можливих махінаціях із коштами Євросоюзу.
Бабіш-молодший разом із батьком Андреєм Бабішем та іншими членами родини фігурують у так званій справі «Гнізда лелеки» про махінації з коштами ЄС, що пішли на реставрацію маєтку. Чеський прем’єр спершу казав, що «Гніздо лелеки» належить адвокатам, а згодом заявив, що власниками маєтку є його діти від першого шлюбу.
Сам прем’єр Бабіш стверджує, що його син перебував у Криму «добровільно». Він додав при цьому, що син страждає від шизофренії. До Криму Бабіша-молодшого вивіз росіянин Петро Протопопов. Саме його і звинувачує син прем’єра у викраденні. Натомість сам Протопопов каже, що вивіз його добровільно. Більше того, під час перебування на анексованому Росією півострові син прем'єра познайомився з українкою, з якою в нього згодом зав'язалися романтичні стосунки. За нею він вирушив у Кривий Ріг. Саме звідти відправляв лист про викрадення в чеську поліцію.
Чеські журналісти намагаються встановити її особу, щоб розпитати про це. Шукають її і правоохоронці. Журналістам Радіо Свобода вдалося з'ясувати її ім'я – вони вирушили на її пошуки. До вашої уваги спільне розслідування Радіо Свобода та «Чеського радіо».
Радіо Свобода зацікавилося українським слідом у цій непересічній історії та вирішило розібратися в ній у співпраці з чеськими журналістами-розслідувачами з авторитетного «Чеського радіо».
Журналістам-розслідувачам із «Чеського радіо» вдалося встановити, що Андрей Бабіш-молодший, перебуваючи в Україні, написав електронного листа в чеську поліцію з проханням про допомогу.
Радіо Свобода наводить текст імейлу, відправленого сином чеського прем’єр-міністра 5 січня 2018 року – він публікується вперше:
«Мене викрали і вивезли до Криму. Зараз я в Україні у квартирі моєї дівчини. Я побоююсь примусового психологічного втручання. Моєму батьку було потрібно, щоб я зник на час перебігу розслідування щодо «Гнізда лелеки», – написав у листі до поліції Андрей Бабіш-молодший.
Що відбувалося з Андреєм, коли він писав листа? Чи справді він був у цей момент у квартирі своєї дівчини? Хто ця дівчина з України і яку роль відіграла?
Достеменно відомо, що торік, перебуваючи в Криму, як він каже – проти своєї волі – син чеського прем’єра познайомився з українкою родом з Кривого Рогу, з якою у нього зав’язалися стосунки. Але ніхто не знає її імені – тепер її розшукують чеські журналісти та правоохоронці.
Незважаючи на те, що в ЗМІ фігурує лише одна заретушована фотографія сина Андрея Бабіша з його криворізькою пасією, Радіо Свобода вдалося встановити її особу. І щоб розпитати її про суспільно-важливі події, свідком яких вона стала, журналісти вирішили до неї в гості.
Чому так важливо спробувати почути її версію подій та обставин, за яких відбулося їхнє знайомство?
Чи добровільно син чеського прем’єра тоді приїхав у Крим? Чи здійснювали на Андрея тиск? Чи справді він хворий та недієздатний, а значить: його не можна допитувати у справі проти батька про фінансові махінації?
Кривий Ріг – українське індустріальне місто, центр Криворізького залізорудного басейну. У Криворізькому басейні розташовано 8 із 11 підприємств України з видобутку та перероблення залізорудної сировини. Перше враження – великий індустріальний центр, найкращі часи якого залишилися в попередньому столітті.
Що відомо про цю дівчину? Її звати Єлизавета.
У неї є 11-річний син, який ходить до місцевої школи. Про її нинішнє місце роботи нічого не відомо. За даними Радіо Свобода, вона ніколи не була ніде офіційно працевлаштована – хоча сама вказує, що раніше працювала консультантом у торговій мережі, що продає одяг.
При цьому, схоже, Єлизавета багато подорожувала, здебільшого туристичними напрямками: Туреччина, Єгипет, Емірати. Часто – із сином.
Вона є власницею однокімнатної квартири в Кривому Розі площею 32 квадрати. Саме туди журналісти приїхали, щоб поспілкуватися з нею.
Двері квартири, власницею якої значиться Єдизавета, журналістам так і не відчинили, а голос чоловіка з-за них повідомив, що він винайняв квартиру через ріелтора Дмитра, а Єлизавети не знає.
Сусідка підтвердила, що у квартирі мешкала білявка з хлопчиком років десяти: «Вам нелегко буде їх знайти, бо вони з'являються, зникають, з'являються...» Подібне журналістам відповів і ще один сусід по поверху.
Але у Кривому Розі мешкає ще одна людина, яка могла б пролити світло на обставини, за яких українка і познайомилась із сином чеського прем’єра. Це матір Єлизавети – 64-річна Людмила Петрівна. Вона живе в старенькому будинку в приватному секторі міста. Журналісти застали її вдома і Людмила Петрівна погодилася поспілкуватися.
– Мене звати Максим, я журналіст Радіо Свобода. Я шукаю ось цього чоловіка. Андрей Бабіш. Це ж ваша дочка, правильно?
– Дочка. Ну я його бачила на фотографіях.
– А ви особисто з ним не знайомі? Не бачилися?
– Ні, я тільки на фотографіях... Вона мені показувала фотографії, то я його бачила.
Мати Єлизавети погоджується розповісти історію знайомства своєї доньки із сином впливового чеського політика: пару звела холодна вода Чорного моря в анексованому Криму.
«Казала, що познайомилися на морі, – пригадує Людмила Петрівна. – Що вона змусила його в холодну воду зайти, бо він боявся води. Каже, я сама зайшла, ну, і він тоді. Подивився – і зайшов у воду».
За словами матері, Єлизавета повідомила, що познайомилася з ним влітку минулого року в Ялті, де вона тоді жила.
Справді, судячи зі сторінки Єлизавети, протягом декількох років і до 2017-го більшість опублікованих фотографій були зроблені в окупованому Криму, в Ялті.
За словами матері, Єлизавета дізналася, що Андрей – син чеського політика, не одразу. «Їй сказали, що він поважний чоловік і щоб вона подивилася в інтернеті. Вона подивилась, каже: ого, як випало так! Каже, таку посаду тато має! І більше мені нічого не сказала», – каже Людмила Петрівна.
Жінка чула і про немовби психічний розлад Андрея. Але називає це «підставою»: «Вона мені казала, що його підставили, хворим зробили».
Куди ж зникла Єлизавета? Чому в її криворізькій квартирі тепер мешкають квартиранти?
За даними, які Радіо Свобода отримало від українських прикордонників, вона перетнула український кордон на початку листопада 2018 року. Вилетіла до Женеви, Швейцарія – саме там, за останніми повідомленнями, перебуває Бабіш-молодший.
Та цьому передував майже рік їхніх стосунків, про які вона активно розповідала на своїй сторінці у соцмережі, з чого можна відтворити хронологію подій та порівняти з іншими свідченнями сторін.
Живучи «на дві домівки», тобто поміж Кривим Рогом та анексованим Росією Кримом, свої політичні вподобання Єлизавета особливо не афішує. Але про них може свідчити низка публікацій. Наприклад, її світлина з георгіївськими стрічками в косах.
Репост із насмішкою над українською мовою.
Є й такий цікавий епізод: одразу після анексії Росією Криму на півострів оглядати окуповану територію з візитом приїхав російський прем’єр. 31 березня 2014 року Єлизавета зробила з ним декілька фотографій.
На одній із них Медведєв спілкується з її сином.
У лютому 2017-го жінка відвідала Москву.
Починаючи з осені 2017 року, на фотографіях Єлизавети фігурує один і той же чоловік. Це Андрей Бабіш-молодший, син чеського прем’єр-міністра. Усі фото – публічні.
Перше спільне фото Єлизавети та Андрея Бабіша вона опублікувала у жовтні 2017-го.
Згодом викладала світлини з їхніх відвідин зоопарку у кримській Ялті.
Після того, судячи зі світлин, дівчина повернулась з окупованого Криму на малу батьківщину, у Кривий Ріг.
Дані про перетин кордону, отримані з джерел Радіо Свобода в прикордонній службі, свідчать про те, що наприкінці грудня Андрей Бабіш перетнув на авто кордон Польщі з Україною. За кермом була людина на ім’я Петро Протопопов – росіянин, який давно живе в Чехії. Його вже добре знає чеська преса. Він працює у компанії чеського прем’єр-міністра, і був ним приставлений доглядати за сином. Протопопов наполягає: викрадення не було. Але саме на нього як на свого викрадача і вказує молодший Бабіш. І саме він познайомив Андрея з Лізою.
«Ні, я їх познайомив. Якби я не був в ній впевнений, я б цього ніколи не зробив, – розповідав Протопопов чеському виданню Novinky.cz. – Цю дівчину мені рекомендував мій хороший знайомий, який знав, що в неї є 10-річний син. Що на неї можна покластися і так далі».
І справді, наступні спільні фотографії Єлизавети та Андрея з’являються вже в період новорічних свят у Кривому Розі.
«Весело й чудово провели 2017 рік!», – пише 1 січня на своїй сторінці Ліза і викладає низку світлин. Новий 2018 рік вони зустріли разом із її сином – відвідували цирк, а Андрей привіз усім подарунки під ялинку.
Судячи з усього, на період новорічний свят Андрей зупинився саме в її скромній однокімнатній квартирі. Там же й накривали новорічний святковий стіл.
Чи справді він перебував саме тут, у цій квартирі на околиці індустріального українського міста, коли відправив лист про допомогу до чеської поліції, інформуючи що його примусово до цього вивезли в Крим на вимогу батька?
Чеські журналісти-розслідувачі отримали технічну інформацію про відправлений Андреєм лист, а саме – у межах дії яких передавачів мобільного оператора перебував у той момент відправник.
А журналісти Радіо Свобода встановили, що базова станція мобільного оператора, через яку йшов сигнал – справді розташована у Кривому Розі. Більше того, у зону її дії потрапляє вулиця, на якій мешкає Ліза.
Все сходиться.
У своєму листі в чеську поліцію з Кривого Рогу Андрей писав, що побоюється примусового втручання в його психіку.
Єдиний у місті психіатричний заклад – Криворізький психоневрологічний диспансер на околиці Кривого Рогу. Радіо Свобода вирішило про всяк випадок перевірити, чи не бачили тут Андрея Бабіша. Утім, працівниці диспансеру поглянули на фото і заперечили.
За даними про перетин кордону, Андрей Бабіш покинув Україну в середині січня 2018 року – вилетів у напрямку Відня з Києва.
За місяць Ліза знову публікує їхні спільні фото – вже з Женевського озера.
«Чудовий вечір!», – написала Єлизавета 4 березня, виклавши нову порцію спільних світлин. Із відвідин ресторану в центрі Женеви.
На початку червня українка Єлизавета знову викладає фото зі Швейцарії. А ще через день – перстень, схожий на обручку, та фотографію з Парижа.
Тож, знайомство у період перебування Андрея в Криму зрештою призвело до серйозних стосунків. 14 вересня Єлизавета опублікувала святкові фотографії з Женеви – пара відсвяткувала річницю.
«Рік уже, як стали парою», – написала вона Вконтакте.
Журналістам Радіо Свобода вдалося додзвонитися дівчині сина чеського прем’єра по скайпу, причому тричі. Ми хотіли розпитати українку про суспільно-важливі події. Вона уважно вислуховувала наші питання, але не відповідала на жодне із них, нарікаючи на зайнятість.
Ось уривки цього спілкування з Єлизаветою:
– Мене звати Максим Савчук, я журналіст Радіо Свобода. У мене є кілька питань щодо Андрея Бабіша.
– На цей час я зайнята.
– Скажіть, будь ласка, нам було б дуже цікаво почути вашу версію.
– Не буду коментувати це.
– У нас просто одне питання щодо того, як він потрапив до Криму.
– Я розумію, всі питання – це до нього.
– Через скільки вас можна набрати?
– Наберіть, але я не зможу вам нічим допомогти.
***
– Алло.
– Алло, це знову Максим, Радіо Свобода. Давайте про Протопопова поговоримо. Він тиснув на Андрія? Він міг його вивезти?
– Я теж уже не можу.
– Ну це вже не особисте. Це ж Петро, стороння людина фактично.
– Ні, це особисте. Те, що стосується Андрея, Пропопопова тобто... На всі питання відповідає Андрей. Тож вибачте, будь ласка. Якщо є якісь глобально-серйозні питання і мене в чомусь підозрюють, то це лише через поліцію...
У самого Андрея Бабіша-молодшого вимкнений телефон. У вайбері він з'являвся онлайн давно, на імейл також не відповів.
Чеська поліція, отримавши лист від сина чеського премєр-міністра про його викрадення, спершу порушила кримінальне провадження, але згодом закрила його.
Розслідування відновили у листопаді лише після викривальних заяв у ЗМІ самого Андрея Бабіша-молодшого щодо мотивів свого батька-прем'єра.
Тепер Чехія після масових протестів і обговорення скандалу в парламенті очікує на результати офіційного розслідування.
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