Кримська неволя сина прем’єра Чехії. Український слід празької кризи (розслідування)

У Чехії триває політичний скандал. Після інтерв’ю сина прем’єра Андрея Бабіша-молодшого виданню Seznam.cz, яке оприлюднили 12 листопада, в якому він заявив, що торік його примусово вивезли до окупованого Росією Криму, щоб не дати можливості свідчити правоохоронцям проти батька у можливих махінаціях із коштами Євросоюзу.

Бабіш-молодший разом із батьком Андреєм Бабішем та іншими членами родини фігурують у так званій справі «Гнізда лелеки» про махінації з коштами ЄС, що пішли на реставрацію маєтку. Чеський прем’єр спершу казав, що «Гніздо лелеки» належить адвокатам, а згодом заявив, що власниками маєтку є його діти від першого шлюбу.

Сам прем’єр Бабіш стверджує, що його син перебував у Криму «добровільно». Він додав при цьому, що син страждає від шизофренії. До Криму Бабіша-молодшого вивіз росіянин Петро Протопопов. Саме його і звинувачує син прем’єра у викраденні. Натомість сам Протопопов каже, що вивіз його добровільно. Більше того, під час перебування на анексованому Росією півострові син прем'єра познайомився з українкою, з якою в нього згодом зав'язалися романтичні стосунки. За нею він вирушив у Кривий Ріг. Саме звідти відправляв лист про викрадення в чеську поліцію.

Чеські журналісти намагаються встановити її особу, щоб розпитати про це. Шукають її і правоохоронці. Журналістам Радіо Свобода вдалося з'ясувати її ім'я – вони вирушили на її пошуки. До вашої уваги спільне розслідування Радіо Свобода та «Чеського радіо».

Радіо Свобода зацікавилося українським слідом у цій непересічній історії та вирішило розібратися в ній у співпраці з чеськими журналістами-розслідувачами з авторитетного «Чеського радіо».

Журналістам-розслідувачам із «Чеського радіо» вдалося встановити, що Андрей Бабіш-молодший, перебуваючи в Україні, написав електронного листа в чеську поліцію з проханням про допомогу.

Радіо Свобода наводить текст імейлу, відправленого сином чеського прем’єр-міністра 5 січня 2018 року – він публікується вперше:

«Мене викрали і вивезли до Криму. Зараз я в Україні у квартирі моєї дівчини. Я побоююсь примусового психологічного втручання. Моєму батьку було потрібно, щоб я зник на час перебігу розслідування щодо «Гнізда лелеки», – написав у листі до поліції Андрей Бабіш-молодший.

Що відбувалося з Андреєм, коли він писав листа? Чи справді він був у цей момент у квартирі своєї дівчини? Хто ця дівчина з України і яку роль відіграла​?

Достеменно відомо, що торік, перебуваючи в Криму, як він каже – проти своєї волі – син чеського прем’єра познайомився з українкою родом з Кривого Рогу, з якою у нього зав’язалися стосунки. Але ніхто не знає її імені – тепер її розшукують чеські журналісти та правоохоронці.

Незважаючи на те, що в ЗМІ фігурує лише одна заретушована фотографія сина Андрея Бабіша з його криворізькою пасією, Радіо Свобода вдалося встановити її особу. І щоб розпитати її про суспільно-важливі події, свідком яких вона стала, журналісти вирішили до неї в гості.

​Чому так важливо спробувати почути її версію подій та обставин, за яких відбулося їхнє знайомство?

Чи добровільно син чеського прем’єра тоді приїхав у Крим? Чи здійснювали на Андрея тиск? Чи справді він хворий та недієздатний, а значить: його не можна допитувати у справі проти батька про фінансові махінації?

Кривий Ріг – українське індустріальне місто, центр Криворізького залізорудного басейну. У Криворізькому басейні розташовано 8 із 11 підприємств України з видобутку та перероблення залізорудної сировини. Перше враження – великий індустріальний центр, найкращі часи якого залишилися в попередньому столітті.

Що відомо про цю дівчину? Її звати Єлизавета.

​У неї є 11-річний син, який ходить до місцевої школи. Про її нинішнє місце роботи нічого не відомо. За даними Радіо Свобода, вона ніколи не була ніде офіційно працевлаштована – хоча сама вказує, що раніше працювала консультантом у торговій мережі, що продає одяг.

При цьому, схоже, Єлизавета багато подорожувала, здебільшого туристичними напрямками: Туреччина, Єгипет, Емірати. Часто – із сином.

​Вона є власницею однокімнатної квартири в Кривому Розі площею 32 квадрати. Саме туди журналісти приїхали, щоб поспілкуватися з нею.

Двері квартири, власницею якої значиться Єдизавета, журналістам так і не відчинили, а голос чоловіка з-за них повідомив, що він винайняв квартиру через ріелтора Дмитра, а Єлизавети не знає.​

​Сусідка підтвердила, що у квартирі мешкала білявка з хлопчиком років десяти: «​Вам нелегко буде їх знайти, бо вони з'являються, зникають, з'являються...»​ Подібне журналістам відповів і ще один сусід по поверху.

Але у Кривому Розі мешкає ще одна людина, яка могла б пролити світло на обставини, за яких українка і познайомилась із сином чеського прем’єра. Це матір Єлизавети – 64-річна Людмила Петрівна. Вона живе в старенькому будинку в приватному секторі міста. Журналісти застали її вдома і Людмила Петрівна погодилася поспілкуватися.

– Мене звати Максим, я журналіст Радіо Свобода. Я шукаю ось цього чоловіка. Андрей Бабіш. Це ж ваша дочка, правильно?

– Дочка. Ну я його бачила на фотографіях.

– А ви особисто з ним не знайомі? Не бачилися?

– Ні, я тільки на фотографіях... Вона мені показувала фотографії, то я його бачила.

​​Мати Єлизавети погоджується розповісти історію знайомства своєї доньки із сином впливового чеського політика: пару звела холодна вода Чорного моря в анексованому Криму.

«Казала, що познайомилися на морі, – пригадує Людмила Петрівна. – Що вона змусила його в холодну воду зайти, бо він боявся води. Каже, я сама зайшла, ну, і він тоді. Подивився – і зайшов у воду».

За словами матері, Єлизавета повідомила, що познайомилася з ним влітку минулого року в Ялті, де вона тоді жила.

​Справді, судячи зі сторінки Єлизавети, протягом декількох років і до 2017-го більшість опублікованих фотографій були зроблені в окупованому Криму, в Ялті.

За словами матері, Єлизавета дізналася, що Андрей – син чеського політика, не одразу. «Їй сказали, що він поважний чоловік і щоб вона подивилася в інтернеті. Вона подивилась, каже: ого, як випало так! Каже, таку посаду тато має! І більше мені нічого не сказала», – каже Людмила Петрівна.

Жінка чула і про немовби психічний розлад Андрея. Але називає це «підставою»: «Вона мені казала, що його підставили, хворим зробили».

Куди ж зникла Єлизавета? Чому в її криворізькій квартирі тепер мешкають квартиранти?

За даними, які Радіо Свобода отримало від українських прикордонників, вона перетнула український кордон на початку листопада 2018 року. Вилетіла до Женеви, Швейцарія – саме там, за останніми повідомленнями, перебуває Бабіш-молодший.

Та цьому передував майже рік їхніх стосунків, про які вона активно розповідала на своїй сторінці у соцмережі, з чого можна відтворити хронологію подій та порівняти з іншими свідченнями сторін.

​Живучи «на дві домівки», тобто поміж Кривим Рогом та анексованим Росією Кримом, свої політичні вподобання Єлизавета особливо не афішує. Але про них може свідчити низка публікацій. Наприклад, її світлина з георгіївськими стрічками в косах.

Репост із насмішкою над українською мовою.

Є й такий цікавий епізод: одразу після анексії Росією Криму на півострів оглядати окуповану територію з візитом приїхав російський прем’єр. 31 березня 2014 року Єлизавета зробила з ним декілька фотографій.

На одній із них Медведєв спілкується з її сином.

У лютому 2017-го жінка відвідала Москву.

​Починаючи з осені 2017 року,​ на фотографіях Єлизавети фігурує один і той же чоловік. Це Андрей Бабіш-молодший, син чеського прем’єр-міністра. Усі фото –​ публічні.

​Перше спільне фото Єлизавети та Андрея Бабіша вона опублікувала у жовтні 2017-го. ​

​Згодом викладала світлини з їхніх відвідин зоопарку у кримській Ялті.​

​​Після того, судячи зі світлин, дівчина повернулась з окупованого Криму на малу батьківщину, у Кривий Ріг.

Дані про перетин кордону, отримані з джерел Радіо Свобода в прикордонній службі, свідчать про те, що наприкінці грудня Андрей Бабіш перетнув на авто кордон Польщі з Україною. За кермом була людина на ім’я Петро Протопопов – росіянин, який давно живе в Чехії. Його вже добре знає чеська преса. Він працює у компанії чеського прем’єр-міністра, і був ним приставлений доглядати за сином. Протопопов наполягає: викрадення не було. Але саме на нього як на свого викрадача і вказує молодший Бабіш. І саме він познайомив Андрея з Лізою.

«Ні, я їх познайомив. Якби я не був в ній впевнений, я б цього ніколи не зробив, –​ розповідав Протопопов чеському виданню Novinky.cz. –​ Цю дівчину мені рекомендував мій хороший знайомий, який знав, що в неї є 10-річний син. Що на неї можна покластися і так далі».

І справді, наступні спільні фотографії Єлизавети та Андрея з’являються вже в період новорічних свят у Кривому Розі.

«Весело й чудово провели 2017 рік!», – пише 1 січня на своїй сторінці Ліза і викладає низку світлин. Новий 2018 рік вони зустріли разом із її сином – відвідували цирк, а Андрей привіз усім подарунки під ялинку.

Судячи з усього, на період новорічний свят Андрей зупинився саме в її скромній однокімнатній квартирі. Там же й накривали новорічний святковий стіл.

​Чи справді він перебував саме тут, у цій квартирі на околиці індустріального українського міста, коли відправив лист про допомогу до чеської поліції, інформуючи що його примусово до цього вивезли в Крим на вимогу батька?

Чеські журналісти-розслідувачі отримали технічну інформацію про відправлений Андреєм лист, а саме –​ у межах дії яких передавачів мобільного оператора перебував у той момент відправник.



А журналісти Радіо Свобода встановили, що базова станція мобільного оператора, через яку йшов сигнал – справді розташована у Кривому Розі. Більше того, у зону її дії потрапляє вулиця, на якій мешкає Ліза.

Все сходиться.

У своєму листі в чеську поліцію з Кривого Рогу Андрей писав, що побоюється примусового втручання в його психіку.

Єдиний у місті психіатричний заклад – Криворізький психоневрологічний диспансер на околиці Кривого Рогу. Радіо Свобода вирішило про всяк випадок перевірити, чи не бачили тут Андрея Бабіша. Утім, працівниці диспансеру поглянули на фото і заперечили.

​За даними про перетин кордону, Андрей Бабіш покинув Україну в середині січня 2018 року – вилетів у напрямку Відня з Києва.​

За місяць Ліза знову публікує їхні спільні фото – вже з Женевського озера.​

«Чудовий вечір!», – написала Єлизавета 4 березня, виклавши нову порцію спільних світлин. Із відвідин ресторану в центрі Женеви.

​​На початку червня українка Єлизавета знову викладає фото зі Швейцарії. А ще через день – перстень, схожий на обручку, та фотографію з Парижа.

​Тож, знайомство у період перебування Андрея в Криму зрештою призвело до серйозних стосунків. 14 вересня Єлизавета опублікувала святкові фотографії з Женеви – пара відсвяткувала річницю.

​«Рік уже, як стали парою», – написала вона Вконтакте.

Журналістам Радіо Свобода вдалося додзвонитися дівчині сина чеського прем’єра по скайпу, причому тричі. Ми хотіли розпитати українку про суспільно-важливі події. Вона уважно вислуховувала наші питання, але не відповідала на жодне із них, нарікаючи на зайнятість.

Ось уривки цього спілкування з Єлизаветою:​

– Мене звати Максим Савчук, я журналіст Радіо Свобода. У мене є кілька питань щодо Андрея Бабіша.

– На цей час я зайнята.

– Скажіть, будь ласка, нам було б дуже цікаво почути вашу версію.

– Не буду коментувати це.

– У нас просто одне питання щодо того, як він потрапив до Криму.

– Я розумію, всі питання – це до нього.

– Через скільки вас можна набрати?

– Наберіть, але я не зможу вам нічим допомогти.

***

– Алло.

– Алло, це знову Максим, Радіо Свобода. Давайте про Протопопова поговоримо. Він тиснув на Андрія? Він міг його вивезти?

– Я теж уже не можу.

– Ну це вже не особисте. Це ж Петро, стороння людина фактично.

– Ні, це особисте. Те, що стосується Андрея, Пропопопова тобто... На всі питання відповідає Андрей. Тож вибачте, будь ласка. Якщо є якісь глобально-серйозні питання і мене в чомусь підозрюють, то це лише через поліцію...

У самого Андрея Бабіша-молодшого вимкнений телефон. У вайбері він з'являвся онлайн давно, на імейл також не відповів.

Чеська поліція, отримавши лист від сина чеського премєр-міністра про його викрадення, спершу порушила кримінальне провадження, але згодом закрила його.



Розслідування відновили у листопаді лише після викривальних заяв у ЗМІ самого Андрея Бабіша-молодшого щодо мотивів свого батька-прем'єра.



Тепер Чехія після масових протестів і обговорення скандалу в парламенті очікує на результати офіційного розслідування.