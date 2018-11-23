Парламент Чехії не зміг висловити недовіру урядові Бабіша

Нижня палата парламенту Чехії 23 листопада не змогла висловити недовіру урядові Андрея Бабіша.

Голосування щодо вотуму недовіри і відставки уряду ініціювали шість опозиційних партій, однак вони мали лише 92 голоси, у той час, як партія ANO Бабіша, соціал-демократи, які мають п’ятьох представників в уряді, й комуністи не підтримали вотум недовіри – разом 101 голос.

Таким чином, для висловлення недовіри урядові в парламенту не вистачило дев'яти голосів.

Як пишуть чеські ЗМІ, такого результату очікували після того, як раніше цього тижня соціал-демократи, партнери партії Бабіша, а також комуністи відмовилися голосувати з опозицією.

16 листопада прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що не збирається добровільно йти у відставку на час розслідування обставин перебування його сина в окупованому Росією Криму.

Він також подякував президенту країни Мілошу Земану за обіцянку уповноважити його сформувати новий кабінет у разі можливої відставки.

У Празі ввечері 15 листопада відбувся протест проти уряду Бабіша через поїздку його сина до анексованого Криму.

У Чехії розгорівся політичний скандал після інтерв’ю сина прем’єра Андрея Бабіша-молодшого виданню Seznam.cz, яке оприлюднили 12 листопада. За словами сина, торік його силою вивезли до анексованого Росією Криму, щоб не дати можливості свідчити правоохоронцям проти батька у можливих махінаціях з коштами Євросоюзу.

Натомість прем’єр Андрей Бабіш стверджує, що його син перебував у Криму «добровільно». Він додав при цьому, що син страждає від шизофренії.

15 листопада Вища палата парламенту Чехії Сенат визнала неприйнятною роботу Бабіша на посаді голови уряду до завершення розслідування можливих махінацій із коштами Європейського союзу.