Окупований Крим і скандал довкола прем'єра Чехії: син готовий свідчити проти батька

Син чеського прем’єр-міністра Андрей Бабіш-молодший звинувачує свого батька у брехні та каже, що готовий свідчити у справі свого «викрадення». Бабіш-молодший стверджує, що його батько вигадує, ніби він є психічно хворий. Про це Андрей Бабіш-молодший написав в електронному листі до репортерів видання Seznam.cz, які минулого місяця знайшли його у Швейцарії. Бабіш-молодший продовжує наполягати на тому, що він є здоровий, і що батько під приводом «псевдохвороби» намагається обмежувати його особисту свободу. Бабіш-молодший заявив, що готовий свідчити. Поліція зараз розслідує перебування в Росії та Україні, зокрема, в окупованому Криму, Андрея Бабіша-молодшого, ключової особи у справі фінансових зловживань з європейськими фондами його батька.

Як повідомляє видання Aktualne.cz, Андрей Бабіш-молодший написав зі Швейцарії електронного листа до чеських журналістів, з якими розмовляв минулого місяця.

«Я тут читаю в газетах, що мій батько сказав, що я маю перебувати під «постійним наглядом» через свою псевдохворобу, яку називають шизофренією. Цим він перетнув червону лінію, це є брехня, яка стосується моєї особистої свободи», – цитує видання лист Бабіша-молодшого репортерам видання Seznam.

У цьому ж листі Бабіш-молодший говорить, що зараз перебуває в Швейцарії разом зі своєю матір’ю і не обмежений у своїх діях. Він наполягає, щоб чеська поліція знову розслідувала справу про його «викрадення», і що він готовий свідчити через телефоном.

Згідно з заявою чеської поліції в мережі Твіттер, слідчі перевіряють інформацію видання Seznam, контактують із прокуратурою і поліція готова, згідно з законом, «провести невідкладні дії з автором імейлу».

Прем’єр-міністр Андрей Бабіш після цього заявив, що журналісти порушують закон та «зловживають кореспонденцією його сина». Він ще раз наголосив, що проти нього ведеться кампанія журналістами видання Seznam.cz, які мають до прем’єр-міністра «патологічну ненависть».

Бабіш ще раз наголосив, що його син є громадянином Швейцарії, він є хворий, а в Україні, в окупованому українському Криму та в Росії він перебував на законних підставах.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс на сторінці в мережі Твіттер написав, що з точки зору міжнародного права Крим є територією України, яка тимчасово окупована Росією. В’їзд на територію Криму якимось іншим чином, ніж через наземні переходи в Херсонській області, є порушенням українського законодавства.

Компаньйон чи викрадач?

Росіянин, якого син чеського прем’єра Андрей Бабіш-молодший звинувачує у своєму викраденні та у тому, що той проти його волі утримував молодого чоловіка в Криму, дав інтерв’ю чеській газеті.

У розпал скандалу навколо сина чеського прем’єр-міністра Андрея Бабіша, що загрожує йому відставкою, зі своєю версією подій виступив один із ключових акторів цієї політичної драми.

Петро Протопопов, водій в компанії Бабіша Agrofert та чоловік лікарки-психіатра Діти Протопопової, яка лікувала сина чеського прем’єра, розповів, що «опікувався» Бабішем-молодшим «як братом». Також він розповів про подробиці їхньої спільної поїздки до окупованого Криму та на південь України. Як з’ясували чеські журналісти, син Бабіша переховувався в Росії та Україні, поки місцева поліція хотіла допитати його у справі фінансових зловживань його батька, до яких був причетний і син.

Відомий чеський журналіст-розслідувач Ондржей Кундра каже, що це інтерв’ю цікаве тим, що підтверджує присутність сина прем’єра в окупованому Криму. Він є під контролем Росії та її таємних служб. Після цього сина лишили на сході України одного з невідомою жінкою. А це був великий безпековий ризик.

Андрей Бабіш-молодший звинувачує Петра Протопопова у тому, що той викрав його і утримував у Криму проти його волі. Натомість в інтерв’ю чеському щоденнику Pravo росіянин Петро Протопопов, чоловік лікарки Діти Протопопової, до якої в 2015 році поліція привезла Бабіша-молодшого у стані психічного розладу, наполягає, що насправді був швидше асистентом, опікуном та компаньйоном Бабіша-молодшого, і жодним чином не обмежував його свободу.

Як говорить Протопопов в інтерв’ю чеській газеті, на початку він допомагав Бабішу-молодшому «через свої переконання», безкоштовно, і лише через чотири місяці найнявся до Бабіша-старшого в кампанію Agrofert на позицію водія. Як стверджує Протопопов, він разом з сином прем’єр-міністра Бабіша, якого він називає Енді, працював кур’єром і оскільки той був хворий на шизофренію, то Протопопов проводив з ним практично весь свій робочий і більшу частину вільного часу, а тому мав повне право на «порядний заробіток». Протопопов наголошує, що його підопічний не усвідомлював своєї хвороби і говорив, що «у всьому винні поліцейські».

Щодо своїх спільних подорожей з Андреєм Бабішем-молодшим, то як каже Протопопов, вперше поза ЄС вони виїхали на двотижневу відпустку в Калінінград навесні 2016 року. А вже минулого року почалися скандали спочатку навколо цінних паперів, а потім навколо компанії «Лелечине гніздо», в якій звинувачували Бабіша-старшого, посилився тиск і на Бабіша-молодшого, який був записаний як один зі співвласників цієї фірми. І Протопопов говорить, що «хотів просто виїхати з цього пекла, щоб Енді міг трохи розвіятися», і так з’явилася ідея їхати в Росію. Бо ж «у Словаччині всі знають, хто такий Бабіш».

Кримські романтичні канікули та Новий рік у Кривому Розі

У своїй розмові з чеськими журналістами з видання Seznam, які у жовтні знайшли його у Швейцарії, Бабіш-молодшй сказав, що перебував в Україні не з власної волі. А до Криму Протоповов завіз його, скориставшись своєю роллю опікуна.

«Дружина цього Протопопова, Діта, докторка, сказала: у вас є вибір. Або ми закриваємо вас у Національному інституті психічного здоров'я... Я вибрав канікули. Я назвав його викраденням, навіть в електронному листі до поліції», – сказав Бабіш-молодший.

Але, як описує подорож сам Протопопов, спочатку в російському консульстві в Празі вони отримали візу на місяць – Бабіш-молодший ставив на анкеті власний підпис, а потім поїхали до Словаччини і звідти, вже разом з матір’ю Бабіша-молодшого, з Відня полетіли до Москви, а вже з Москви до Криму.

Чому саме до Криму, Протопопов пояснює просто: як російський громадянин він вважає Крим територією Росії, «так само, як Калінінград». А не знаючи жодної іншої мови, крім російської та чеської, він не мав широкого вибору курортів. Наприклад, до Австрії кататися на лижах потрібно було брати ще когось, бо там вже Протопопов порозумітися не міг. Також, як стверджує Протопопов, його дружина-лікарка в Україні та в Росії могла забезпечити своєму пацієнтові психіатричну допомогу в разі необхідності, а от у США чи на Кубі, наприклад, уже не могла.

Коли ж російська віза, яку Бабіш-молодший отримав на місяць, закінчилася, вони повернулися до Чехії. Тут вони попросили візу вже на три місяці і знову повернулися до Криму в листопаді 2017 року, як і попереднього разу через Братиславу і Відень.

У Ялті в Андрея Бабіша-молодшого, за словами Протопопова, було романтичне знайомство з місцевою дівчиною. А оскільки його підопічний почувався краще, то Протопопов вирішив, що може залишити свого Енді в Криму під доглядом нової кримської знайомої, яку, до речі, сам Протопопов і знайшов через свого товариша. Той рекомендував кримчанку як людину, «на яку можна покластися».

Фотографії кримської знайомої Бабіша-молодшого стали надбанням громадськості, їх активно коментують користувачі соціальних мереж.

На запитання журналіста газети Pravo про те, чи ця надійна дівчина не була від спецслужб, і чи раптом не є агентом, сам Протопопов відповів, що, звичайно ж, ні.

Кривий Ріг – це ж не земля обітована, це – Мордор, тюрма, шахти, нарокоділери. Але відмовити його не вдалося. Він дуже хотів туди їхати. Тож ми взяли авто і поїхали

Подорож в Україну свою та свого підопічного Протопопов пояснив тим, що дівчина, вірніше самотня мама десятилітнього сина, в Криму лише тимчасово працювала, а жила в Кривому Розі. От за нею молодший Бабіш і поїхав в Україну. Протопопов хотів відмовити Енді від подорожі. «Кривий Ріг – це ж не земля обітована, це – Мордор, тюрма, шахти, наркоділери. Але відмовити його не вдалося. Він дуже хотів туди їхати. Тож ми взяли авто і поїхали», – цитує Протопопова щоденник Pravo.

Попри всі незручності українського півдня, все ж Протопопов повіз Бабіша-молодшого до Кривого Рогу, де вони пробули до Різдва, потім Протопопов повернувся на Новий рік до Праги. Андрея залишив в Україні. Свій від’їзд він пояснив тим, що стан його підопічного погіршився і той почав ревнувати свого компаньйона до своєї української дівчини.

Тим часом, поліція отримала електронного листа від Бабіша-молодшого з України, де він написав, що перебуває там не з власної волі, і що Протопопов його викрав. Протопопов, якого у цій справі допитувала поліція з Праги, сказав, що Бабіш-молодший перебував у Кривому Розі, у своєї подруги. За словами Протопопова, адвокат сказав повернути Бабіша-молодшого, і Протопопов полетів за ним до Києва, а звідти взяв таксі до Кривого Рогу.

Звідти тим самим шляхом вони повернулися спочатку до Києва, потім до Братислави, де мати Андрея зробила його фотографію з тодішніми газетами, як просила поліція. Протопопов просив Андрея повернутися до Праги і пояснити всю цю ситуацію поліції. Той не погодився, влаштував сцену, тож Протопопов мусив повернутися до Праги сам. За його словами, це був останній раз, коли він бачив свого підопічного, 13 січня нинішнього року.

Із Кривого Рогу до Швейцарії

Те, що Бабіша-молодшого знайшли у Швейцарії, Протопопов пояснює тим, що той самостійно поїхав туди автобусом зі Словаччини. Як каже Протопопов, людина з шизофренією, може сама зробити багато речей, особливо коли вона має «світліші моменти», і коли має до цього імпульс. Таким імпульсом, на думку Протопопова, був страх.

Протопопов зазначає, що те, що той факт, що у Бабіша-молодшого було і швейцарське громадянство, і що чеська поліція таким чином не могла його затримати в тій країні, не мало жодного значення, бо головним рушієм хворої людини був страх, який посилюється хворобою. За словами Протопопова, страх Бабіша-молодшого перед ним жодних підстав не має.

Реакція України і Росії

Посол України Євген Перебийніс у розмові з Радіо Свобода повторив свою заяву для чеської преси: «Ми уважно стежимо за розвитком ситуації і, звичайно, що українські органи перевірять всі зізнання, які були зроблені паном Протопоповим у його інтерв’ю виданню Pravo».

Тим часом речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, виступаючи на прес-конференції, назвала інформацію про недобровільне перебування Бабіша-молодшого на території Криму, «провокацією», виробленою у внутрішньополітичних цілях.

«Дуже схоже на якесь інформаційне вкидання, провокацію, яка була складена в якихось внутрішньополітичних цілях. Ми також бачили коментарі, зроблені самим чеським прем’єром, який все це заперечував. Ніякої додаткової інформації у мене немає», – сказала Захарова на брифінгу.