У Празі ввечері 15 листопада протестують проти уряду прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша через поїздку його сина до окупованого Криму. В Чехії розгорівся політичний скандал після інтерв’ю сина прем’єра Андрея Бабіша-молодшого виданню Seznam.cz, яке оприлюднили 12 листопада. За словами сина, минулого року його силою вивезли до окупованого Росією Криму, щоб не дати можливості свідчити правоохоронцям проти батька у можливих махінаціях з коштами Євросоюзу. Натомість прем’єр Андрей Бабіш стверджує, що його син перебував у Криму «добровільно». Він сказав при цьому, що син страждає від шизофренії.