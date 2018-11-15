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15 Листопад 2018, Київ 23:25
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Син прем’єра Чехії перебував в окупованому Криму. Прага протестує – відео

Син прем’єра Чехії перебував в окупованому Криму. Прага протестує – відео
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У Празі ввечері 15 листопада протестують проти уряду прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша через поїздку його сина до окупованого Криму. В Чехії розгорівся політичний скандал після інтерв’ю сина прем’єра Андрея Бабіша-молодшого виданню Seznam.cz, яке оприлюднили 12 листопада. За словами сина, минулого року його силою вивезли до окупованого Росією Криму, щоб не дати можливості свідчити правоохоронцям проти батька у можливих махінаціях з коштами Євросоюзу. Натомість прем’єр Андрей Бабіш стверджує, що його син перебував у Криму «добровільно». Він сказав при цьому, що син страждає від шизофренії.

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