Тисячі людей протестували у Празі проти повторного призначення Андрея Бабіша на посаду прем’єр-міністра країни. Протест відбувся ввечері 5 червня, напередодні присяги Бабіша. Бабіш вперше став прем’єр-міністром після перемоги на виборах у жовтні минулого року, але в січні пішов у відставку, не отримавши вотуму довіри в парламенті. Тепер він створив нову владну коаліцію з соціал-демократами, яка спирається на підтримку комуністів, щоб мати більшість у парламенті. Протестувальники висловили обурення роллю комуністів. Крім того, Бабіша звинувачують у співпраці з таємною поліцією до 1989 року.