МЗС Чехії заявило, що згаданий Земаном нервовий агент – не «Новачок»

Згаданий президентом Чехії Мілошем Земаном нервово-паралітичний агент А-230 відрізняється від «Новачка», яким у Британії отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку, заявило Міністерство закордонних справ Чехії.

«Нервово-паралітична отрута, використана під час атаки у Великій Британії, називається А-234, а тому це (А-230 – ред.) інший варіант, не той, який тестував чеський Інститут військових досліджень у Брно», – заявили в МЗС Чехії.

У відомстві заявили, що кілька мілілітрів А-230 були виготовлені, протестовані і ліквідовані в інституті Брно, щоб розуміти шляхи, як захищатися проти нього.

Інститут у Брно діє за згодою Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), зазначили в МЗС.

3 травня президент Чехії Мілош Земан заявив, що його країна у 2017 році виробила в невеликій кількості, випробувала та знищила нервово-паралітичну речовину, подібну до тієї, яка використовувалася у Великій Британії для отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

Земан також сказав, що за даними чеської контррозвідки, знищена речовина мала назву A230, а не «Новачок», але належить до одного типу отруйних речовин.

Колишній подвійний агент російської розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія потрапили в лікарню британського Солсбері 4 березня.

Після кількох тижнів лікування 33-річну Юлію Скрипаль виписали з лікарні. Стан її батька також поліпшився в процесі лікування.

Британська влада згодом заявила, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», виробленою в Росії.

Москва відкидає свою участь в отруєнні Скрипалів і наполягає, що ця речовина могла надійти зі Сполучених Штатів, Чехії чи інших країн, які, за російськими твердженнями, досліджували ту ж групу хімікатів.

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Чехії Андрей Бабіш назвав звинувачення Росії брехнею, а Чеська Республіка в березні приєдналася до масової висилки російських дипломатів через інцидент зі Скрипалями, відмовивши в роботі на території Чехії трьом російським дипломатам.