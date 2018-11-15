Прем’єр Чехії: «У Криму мій син був щасливим»

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш наполягає, що його сина ніхто насильно не вивозив до анексованого Росією Криму, щоб запобігти свідченню проти батька.

На своїй сторінці у «Фейсбуці» чеський урядовець поширив фотографії з минулорічного перебування сина Андрея Бабіша-молодшого в Криму, які оприлюднило чеське видання Novinky.cz. На одному фото він зображений на березі моря поруч із дівчиною, на іншому – із двома шиншилами. «Там мій син був щасливим», – наголосив чеський прем’єр.

У Чехії розгорівся політичний скандал після інтерв’ю сина прем’єра Андрея Бабіша-молодшого виданню Seznam.cz, яке оприлюднили 12 листопада. За словами сина, минулого року його силою вивезли до анексованого Росією Криму, щоб не дати можливості свідчити правоохоронцям проти батька у можливих махінаціях з коштами Євросоюзу.

Чеський прем’єр це спростовує, наголошуючи, що син має проблеми з психічним здоров’ям, інформацію про тиск на сина перевіряють правоохоронці.

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Цю справу має обговорювати Сенат Чехії, шість опозиційних партій виступають за недовіру уряду.

57 відсотків чехів, за даними опитування агенції Median, вважають, що прем’єр Андрей Бабіш намагається не допустити, щоб його діти свідчили проти батька.

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