Президент Чехії відреагував на заяву сина прем’єра про вивезення силою до Криму

Президент Чехії Мілош Земан називає інформацію про можливе вивезення сина прем’єра Андрея Бабіша до анексованого Росією Криму змовою, яка не може загрожувати уряду. Про це Земан сказав 13 листопада чеському телеканалу «Нова».

«Це все мені виглядає як глибока змова», – сказав Земан.

Земан оголосив, що має заплановану зустріч із Бабішем, яка відбудеться у понеділок, 19 листопада, на якій і розпитає його про факти, а до того не може коментувати справи. При цьому він порадив, щоб прем’єру «не здали нерви».

У Чехії розгорівся політичний скандал після інтерв’ю сина прем’єра Андрея Бабіша-молодшого виданню Seznam.cz. За словами сина, минулого року його силою вивезли до Криму, щоб не дати можливості свідчити проти батька у можливих махінаціях з коштами Євросоюзу.

Чеський прем’єр Андрей Бабіш заперечує те, що його сина вивозили за межі Чехії силою і наголошує, що він є «психічно хворим».

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Андрей Бабіш-молодший, який тепер живе у Швейцарії, визнав, що проходив лікування у психіатричних закладах раніше. Він також заявив, що підписав документи, змісту яких не розумів.

У поліції Чеської Республіки 13 листопада повідомили, що проводять перевірку інформації видання Seznam.cz, а раніше не мали підстав порушувати справу про викрадення.

Шість опозиційних партій Чехії, до яких входять 92 депутати, подали заяву про висловлення недовіри уряду Бабіша.

Щоб проголосувати за недовіру, потрібні голоси від 101 депутата. Слухання цієї справи у парламенті Чехії заплановано на четвер, 15 листопада.

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