Син чеського прем’єра Бабіша заявив, що його незаконно утримували в Криму

Навколо чеського прем’єр міністра Андрея Бабіша розгорівся черговий політичний скандал. В одному з інтернет-видань Чехії з’явилося розслідування журналістів про сина нинішнього прем’єра Чехії, який стверджує що був насильно утримуваний на території окупованого Криму. За словами Андрея Бабіша молодшого це сталося під час розслідування корупційної афери, через яку його батька підозрюють у махінаціях з фондами Євросоюзу. Опублікований репортаж підняв шквал критики, а представники різних політичних сил заявляють про свою готовність голосувати про недовіру нинішньому урядові.

Репортери «Спеціального розслідування» Сабіна Склонкова та Їржі Кубік днями опублікували на сторінках інтернет-видання Seznam.cz свідчення сина чеського прем’єра Андрея Бабіша. За словами журналістів Бабіш-молодший разом із батьком та іншими членами родини фігурують у так званій справі «Лелечиного гнізда» про махінації з коштами ЄС на розвиток малого бізнесу. Чеський прем’єр спершу казав, що «Лелечине гніздо» належить адвокатам, а згодом заявив, що власниками маєтку є його діти з першого шлюбу, його подруга та її брат. Як один з найбільших підприємців в країні, Бабіш не міг претендувати на дотації від ЄС.

У справі «Лелечиного гнізда» 35-літній син Бабіша був підозрюваний з махінацій і його оголосили в розшук. Проте знайшла Бабіша-молодшого не поліція, а група журналістів-розслідувачів. З’ясувалося, що він живе у Швейцарії. І в розмові з журналістами син чеського прем’єра, який зник 2 роки тому, повідомив зокрема про те, що його проти його волі утримували в Криму після того, як його батька почали звинувачувати у корупційних діяннях.

Наближені до Андрея Бабіша люди запропонували йому «або тривалу відпустку в Криму» або відправити до психіатричної установи. За словами молодшого Бабіша, людина, яка його вивезла з Чехії до окупованого Криму – Петр Протопопов, чоловік його лікарки-психіатра Діти Протопопової, а також та водій фірми Агроферт, яка належить його батькові.

«Він скористався тим, що мій батько хотів, аби я зник. Коли я вже був в Україні він сказав мені: ми зробимо з ним все можливе для того, щоб тебе закрили», – поділився із журналістами син чеського прем’єра.

Колишній пілот, Андрей Бабіш-молодший визнав, що вже раніше лікувався у психіатричних закладах. А тепер він постійно живе у Швейцарії: хоча згідно з даними чеських журналістів, він і далі зареєстрований у Чехії. Про те, що він їздив минулого року до Севастополя і Москви також підтвердила чеським журналістам його мати.

У поліції Чеської Республіки у вівторок повідомили, що проводять перевірку цієї інформації видання Seznam.cz. Але з огляду на перебування підозрюваного у Швейцарії, – реалізація його допиту щодо справи «Лелечиного гнізда» досі була неможливою.

«Складність цієї справи в поточному місці проживання обвинуваченого. Поліція Чеської Республіки не може проводити кримінальну справу на території іншої держави, і в цьому випадку вона інтенсивно співпрацювала і продовжує співпрацювати з швейцарськими колегами через Інтерпол. Що стосується інформації про нібито викрадення Андрія Бабіша-молодшого, варто зазначити, що поліція отриману заяву про це раніше перевіряла, та дійшла висновку що не йдеться про підозру у злочині», – сказав речник чеської поліції Алеш Цимбал.

У відповідь на інформацію, яка з’явилася у чеських ЗМІ, прем’єр Андрей Бабіш заявив, що його сина ніхто силою не вивозив, бо він їздив добровільно. На своїй сторінці у Фейсбуці Бабіш також наголосив, що його син є психічно хворим, а публікація є маніпуляцією і тиском на його родину.

«Мені шкода, що мій вступ до політики спровокував переслідування моєї родини», – додав Бабіш, який наразі перебуває на міжнародній конференції в Палермо.

Опозиційні партії Чехії попередили, що через нові свідчення про аферу можуть голосувати про недовіру нинішньому урядові.

Голова соціал-демократів, міністр внутрішніх справ і віце-прем’єр Ян Гамачек наголосив на серйозності ситуації. При цьому Гамачек не виключив, що його партія може вийти з коаліції.

«Ми будемо розбиратися з цією ситуацією. Я підтримую контакт з прем’єр-міністром, завтра проведемо збори коаліції. Ми вимагатимемо чітких і конкретних відповідей. Я не можу виключати будь-яких кроків і не можу прогнозувати, що буде з коаліційним урядом», – сказав він.

Заступник голови громадянсько-демократичної партії Александра Удженія заявила, що в минулому політики йшли у відставку з набагато менш серйозних причин.

«Пояснення пана Бабіша мене не задовільнило, навпаки. Ми не повинні миритися з такою поведінкою і зниженням цінностей, ми це робили у минулому і це послабило нас і нашу душу», – сказала вона.

Голова громадянсько-демократичної партії Петр Фіала написав у Твіттер, що він здивований тим, що поліція не могла знайти сина Бабіша протягом двох років.

Мірослав Калоусек, голова партії ТОП 09 написав, що «Політика ніколи не була і не буде ремеслом для монахинь та святих. Але її точно не мали би супроводжувати чистокровні гангстери».

На ситуацію відреагували також неуспішні кандидати на недавніх президентських виборах Їржі Драгош та Павел Фішер, який зауважив, що справа Бабіша може бути значно глибшою і що йдеться про загрозу національній безпеці.

«Чи знали сепаратисти у Криму про затримання сина прем'єр-міністра Чехії? Припустімо, що так, і що це було відомо в Москві. Тож виходить, що прем'єр-міністра і голову Ради державної безпеки можна було легко шантажувати. Так виглядає послаблення Чеської республіки в прямому ефірі».

«Депутати опозиції закликають Бабіша залишити посаду прем'єр-міністра, доки не буде розслідувано справу «Лелечиного гнізда». Вони подають заяву, щоб висловити свою недовіру уряду ANO, соціал-демократів та комуністичній партії Чехії і Моравії», – цитує позицію голова Громадянсько-демократичної партії Петр Фіала.

Шість опозиційних партій, зокрема Громадянська-демократична партія, Чеська піратська партія, «Старости» (партія мерів та незалежних), ТОП 09, Християнсько-демократичний союз Чехословацька народна партія та партія «Свобода та пряма демократія» Томіо Окамури, до яких входять 92 депутати, подали заяву про висловлення недовіри уряду Бабіша.

Щоб проголосувати за недовіру, потрібні голоси від 101 депутата. Слухання цієї справи у парламенті Чехії заплановано на четвер.