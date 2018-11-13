Син прем’єра Чехії заявляє, що його насильно вивезли до Криму. Сам Бабіш це заперечує

Молодший син прем’єра Чехїі Андрея Бабіша заявляє, що його силою затримали соратники його батька і минулого року вивезли до анексованого Росією Криму. Андрей Бабіш-молодший заявив чеському виданню Seznam.cz, що це сталося під час розслідування корупційної афери, через яку його батька підозрюють у махінаціях з фондами Євросоюзу.

Син чеського прем’єра заявляє, що йому запропонували «або тривалу відпустку в Криму», або відправити до психітаричної установи. Андрей Бабіш-молодший визнав, що вже раніше лікувався у подібних закладах.

У поліції Чеської Республіки 13 листопада повідомили, що проводять перевірку цієї інформації, яку оприлюднило Seznam.cz. За даними попередньої перевірки, поліція не знайшла підстав порушувати кримінальну справу через можливе викрадення. Водночас чеські правоохоронці заявили Радіо Свобода, що наразі не можуть дати більше коментарів у цій справі.

Чеський прем’єр Андрей Бабіш заявляє, що його сина ніхто силою не вивозив, бо він їздив за межі Чехії добровільно. На своїй сторінці у Facebook Бабіш також наголосив, що його син є психічно хворим, а публікація є маніпуляцією і тиском на його родину.

Андрей Бабіш-молодший постійно живе у Швейцарії. Про те, що він їздив минулого року до Севастополя і Москви, також підтвердила чеським журналістам його мати.

Бабіш-молодший разом із батьком та іншими членами родини фігурують у так званій справі «Гнізда лелеки» про махінації з коштами ЄС, що пішли на реставрацію маєтку. Чеський прем’єр спершу казав, що «Гніздо лелеки» належить адвокатам, а згодом заявив, що власниками маєтку є його діти з першого шлюбу.

Опозиційні партії Чехії попередили, що через нові свідчення про аферу можуть голосувати про недовіру нинішньому урядові.

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