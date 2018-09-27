Журналісти в Чехії протестують проти «олігархізації» ЗМІ

Відома в Чехії журналістка Петра Прохазкова розриває співпрацю з популярним щоденником Lidové noviny («Народна газета») після 27 років роботи. Як зазначила журналістка на своїй сторінці у мережі Facebook, вона обрала такий шлях, бо не хоче бути «слугою Андрея Бабіша» – голови уряду Чехії. Про те, як деякі відомі журналісти протистояти впливам і тиску владних структур на роботу ЗМІ, пишуть цими днями провідні видання країни.

Останньою краплиною, яка підштовхнула Прохазкову до цього кроку, була публікація 19 вересня на сайті Lidovky.cz тексту, що стосувався дебатів навколо того, чи має Чехія надати притулок 50 сиротам із Сирії. Текст збігався з думкою прем’єра Андрея Бабіша, який вважає, що потрібно надавати допомогу сиротам на місцях, звідки вони походять, а не приймати їх у Чехії. Авторка тексту – Татьяна Горакова, як зазначають чеські ЗМІ, є немов би головою «фіктивного Міжнародного дитячого хреста, при цьому, за її власними словами, надіслала його прямо голові уряду». Як тільки в редакції виникли сумніви щодо достовірності особи авторки, текст зі сайту Lidovky.cz усунули.

Бабіш «є власником одного з найбільших медіа-об’єднань в Чеській Республіці, через яке має величезний вплив на громадську думку. А таке поєднання кількох ґатунків влади, гадаю, становить екстремальну небезпеку»

Петра Прохазкова в розмові з Радіо Свобода наголосила, що вбачає небезпеку в певній олігархізації Чехії й що до певної міри цю небезпеку бачить «саме в особі Андрея Бабіша, який належить до найбагатших чехів, що б так не перешкоджало, та водночас він став прем’єром Чеської Республіки, а це вже цілком ясний і очевидний конфлікт інтересів». Крім цього, на думку Петри Прохазкової, Бабіш «є власником одного з найбільших медіа-об’єднань в Чеській Республіці, через яке має величезний вплив на громадську думку. А таке поєднання кількох ґатунків влади, гадаю, становить екстремальну небезпеку» (Андрею Бабішові належала одна з найбільших компаній MAFRA яку власник передав у 2017 році трастовим фондам, MAFRA серед іншого належить низка ЗМІ, в тому числі Lidové noviny - ред.)

– Якщо порівнювати ситуацію в Україні, де олігархи є власниками телевізійних каналів, інших ЗМІ, чи може таке поєднання – політики і ЗМІ стати джерелом небезпеки для свободи слова і в Чехії?

На мою думку, є величезною небезпекою – загибель суспільних ЗМІ в Чеській Республіці, передусім Чеського телебачення

– У Чеській Республіці все ж на відміну від України чи інших колишніх радянських республік, існують поки що певні механізми, які це стримують. Традиція олігархізації ЗМІ і політики в Україні має набагато сильніше коріння. Ми з цим раніше так не зустрічались. Але ця небезпеки тут існує і то в одному напрямку: в Чеській Республіці працюють так звані суспільно-правні засоби інформації, це ЗМІ, які служать громадськості. Мені здається, що останнім часом політики і олігархи націлені саме на ці суспільні ЗМІ, які не можуть купити як люди, хоча б на це мали гроші, зате їх можна дістати різними інтригами під свій вплив. А це, на мою думку, є величезною небезпекою – загибель суспільних ЗМІ в Чеській Республіці, передусім Чеського телебачення.

– На Вашу думку, чи частою є практика з боку лідерів політичних партій, уряду, міністрів Чехії спілкуватись, впливати на ЗМІ саме в напрямку наповнення їх змісту?

– Гадаю, так. Як я знаю від колег з Чеського телебачення (чеське громадське телебачення – ред.) тих телефонних дзвінків є низка сьогодні і щоденно. Та вони все ще мають можливість захищатись і відкидати їх, намагаються зберегти рівновагу в політичній інформаційній службі. Та у таких ЗМІ, як, наприклад, Lidové noviny, це інакше, тому що якщо власником газети є сам прем’єр і олігарх, там відмовитись від «пропозицій» звичайно складніше і цілком однозначно, що такі газети підтримують політичну партію, яка є їхнім власником.

Деякі журналісти є продажні і йдуть на такий договір, інші відкидають і можуть зберегти об’єктивність. Сподіваюсь, у більшості випадків журналісти здолають цей вплив.

Однак мати вплив прагнуть всі політики, вже було кілька скандалів навколо цього на Чеському радіо. Вони випробовують різні канали – через головних редакторів, різні підкупи, різними шляхами, через різних журналістів. Деякі журналісти є продажні і йдуть на такий договір, інші відкидають і можуть зберегти об’єктивність. Гадаю, що це є і проблемою західних ЗМІ. Сподіваюсь, що у більшості випадків журналісти здолають цей вплив.

Петра Прохазкова перестала вірити у незалежність газети Lidové noviny від прем’єра Андрея Бабіша. Які має причини? Які докази? Чому зараз?

– Після відходу з редакції як до Вас ставляться колеги, чи є підтримка?

– Я відчуваю величезну підтримку, велику хвилю симпатії, не тому, що я вийшла чи не вийшла з газети Lidové noviny, це не так суттєве. Суттєво те, що є привід про це привселюдно говорити, на це вказувати. Мені зателефонувала і низка відомих осіб із чеського журналістського середовища, які цим дуже обурені. Це люди, які завжди дописували до щоденника Lidové noviny, а тут раптом з’ясовують, що могли б стати якоюсь платформою для висловлювання поглядів пана прем’єра Бабіша.

Я дуже рада, що цей крок врешті зробила, і дуже рада, що громадська дискусія на цю тему в Чеській Республіці знову розгорілась

Я дуже рада, що цей крок врешті зробила, і дуже рада, що громадська дискусія на цю тему в Чеській Республіці знову розгорілась і що це, можливо, приведе до того, що люди будуть більше поважати саме незалежність цих суспільних ЗМІ.

– Як на Вашу думку, чи Ваш вчинок як журналіста, і оприлюднена заява інших журналістів з цього приводу, чи вдасться цими кроками зупинити, так би мовити, олігархізацію ЗМІ в Чехії?

– Не думаю, що ми зуміємо зупинити олігархізацію журналістики, але зуміємо на це звернути увагу громадськості. Зупинити це зуміє тільки громадськість, наприклад, тим, що не будуть ці залежні засоби масової інформації олігархів купувати, що будуть купувати ЗМІ, які будуть незалежні, що будуть дивитись на канали суспільного мовлення і захищати суспільні ЗМІ. Наприклад, це проекти, які зароджуються тепер в Чеській Республіці і ними не володіють олігархи. Саме такі ЗМІ мали б бути для суспільства тим орієнтиром, яким вони будуть керуватись, коли шукатимуть якусь інформацію. Сподіваюсь, що це приведе до цього. Тільки громадськість, яка готова платити за незалежну інформацію, може це становище змінити, в жодному випадку не самі журналісти.

Як повідомляють чеські ЗМІ, від співпраці зі щоденним Lidové noviny вже відмовилась низка відомих в Чехії осіб, серед них, наприклад, професор празького Карлового університету літературознавець Мартін Ц. Путна .