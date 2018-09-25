Верховний суд Чехії підтримав право журналіста на захист джерел інформації

Верховний суд Чехії виніс рішення, що право журналіста на захист своїх джерел має бути дотримано. Це рішення було винесено у справі одного з найвідоміших чеських журналістів-розслідувачів Янека Кроупи, чий мобільний телефон підслуховувала поліція, намагаючись зрозуміти, хто надав йому інформацію про ймовірну корупцію під час закупівлі бронетехніки для чеської армії. Таким чином, Верховний суд скасував ухвалу місцевого суду, який дав такий дозвіл поліції 6 років тому і за яким телефон журналіста прослуховувався протягом п’яти місяців.

За рішенням Верховного суду Чехії, що міститься у місті Брно, підслуховувати журналістів можна лише у виняткових випадках, коли місцевий суд може довести, чому саме він вирішив порушити право на захист джерел.

В ухвалі Верховного суду мовиться, що районний суд міста Острава припустився помилки, видавши дозвіл на прослуховування журналіста, щоб поліція могла з’ясувати його джерела інформації. Районний суд, на думку Верховного суду, мав би завжди зважити, «чи громадський інтерес щодо з’ясування джерел є настільки сильний, що переважає і конституційне право на свободу вираження та право на збереження у таємниці джерел інформації».

Це рішення Верховний суд виніс у справі журналіста-розслідувача «Чеського радіо», громадського радіо країни, Янека Кроупи, який розслідував справу закупівлі бронетранспортерів Pandur для чеської армії. Тоді в результаті журналістських розслідувань з’ясувалося, що виробник Pandur, австрійська фірма Steyr, намагалася продати свою продукцію кільком чеським урядам за ціну, в кілька разів вищу від ціни для інших покупців, і «за посередницькі послуги» пропонувала 18 мільйонів євро.

Поліція прослуховувала телефон Кроупи двічі, в 2011 і 2012 роках, загалом протягом п’яти місяців. Вона хотіла з’ясувати, хто надав Кроупі протокол, на якому базується текст у газеті Mladá fronta Dnes про ймовірну корупцію лобіста Марека Даліка у справі придбання бронетранспортерів Pandur для чеської армії. Справа закінчилася в липні минулого року засудженням Даліка до п’яти років в’язниці за спробу шахрайства.

Журналісти відстоюють свою незалежність

На думку адвоката журналіста-розслідувача, вердикт Верховного суду має доленосне значення для чеської журналістики, бо після нього суди мають підходити до випадків журналістів індивідуально і особливо зважати на права цієї професійної групи.

Рішення Верховного суду пролунало в той час, коли на чеських журналістів, особливо з громадських радіо і телебачення, посилився тиск із боку політиків-популістів. Комуністи та популістська партія «Свобода і пряма демократія» закликають націоналізувати громадських мовців, що призвело б до втрати ними редакційної незалежності. Неодноразово з різкою критикою журналістів виступав президент Чехії Мілош Земан.

Наразі, навіть за підтримки президента Земана, ці партії не здатні самостійно змінювати загальнодержавне фінансування засобів масової інформації або систему управління, а сам президент не має формальної сили в просуванні законодавства. Цей факт означає, що доля чеських громадських медіа полягає в руках наймогутнішої нині партії в нижній палаті, теж популістської АNO, яку створив, фінансує і очолює мільярдер і нинішній прем’єр-міністр Андрей Бабіш.

Але і сам Бабіш має численні конфлікти з журналістами. Під час одного з інтерв’ю на Чеському телебаченні, коли йому задавали складні запитання щодо його конфлікту інтересів, Бабіш звинуватив журналістів-розслідувачів з програми Reportéři у тому, що вони «продажні».

Також Бабіш має конфлікт з тим самим Янеком Кроупою щодо його репортажу, що вийшов на Чеському радіо минулого року. Згідно з розслідуванням Кроупи, компанія Бабіша Agrofert незаконно отримувала державні субсидії. Бабіш заявив, що повідомлення було упередженим.

Чеські оглядачі передбачають, що боротьба за незалежну журналістику в Чехії триватиме і в ефірі державних мовців, і у стінах парламенту.