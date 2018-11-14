Канікули сина прем’єра Чехії в окупованому Криму: нові подробиці

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш підтвердив, що його син, якого розшукує чеська поліція, вже два роки у справі фінансових зловживань прем’єр-міністра, дійсно їздив до окупованого Криму і «був в минулому в Україні». При цьому у своїй заяві для журналістів, яку прем’єр зробив, перебуваючи за кордоном, він заперечив, що його сина було викрадено, як той стверджував в інтерв’ю чеським журналістам, які знайшли його в Швейцарії. Бабіш звинуватив журналістів у тому, що вони використали його сина, який має проблеми з психічним здоров’ям, для того, щоб організувати акцію проти нього.

У заяві для преси, яку передавав у прямому ефірі чеський новинний канал ČT24, Андрей Бабіш детально описав психічні проблеми двох свої старших дітей – дочки Адріани, яка має біполярний розлад, та сина Андрея, який має шизофренію. Двоє старших дітей Бабіша фігурують в афері під назвою «Лелечине гніздо», в якій Бабіша звинувачують у фінансових махінаціях із грошима Європейського союзу.

Бабіш звинуватив журналістів у тому, що вони навмисно таємно і цинічно записали розмову з його сином, хворою людиною, щоб використати його слова в інтересах опозиції, яка «не має іншої програми, ніж Антибабіш». За словами Бабіша, це було зроблено саме зараз для того, щоб збурити суспільство і завдати удару по його політичній репутації напередодні Дня боротьби за свободу і демократію, який відзначається у Чехії 17 листопада на згадку про «Оксамитову революцію» 1989 року.

У своїй заяві прем’єр Бабіш сказав, що його сина ніхто не викрадав і послався на висновок чеської поліції, яка, за його словами, «розслідувала цю справу і сама дійшла висновку, що викрадення не було».

Чеська поліція 13 листопада підтвердила, що перевіряла інформацію про викрадення Бабіша-молодшого і дійшла висновку, що про жодний злочин не йдеться. У цій же ж заяві поліція повідомила про те, що слідчий у справі «Лелечиного гнізда» вже кілька місяців тому зв’язався з судовим експертом, який мав оцінити психічний стан одного з обвинувачених. Але «ця акція складна через поточне місце проживання обвинуваченого».

Також поліція говорить, що «не може здійснювати кримінальне переслідування в іноземній державі», але перебуває в контакті зі швейцарськими колегами через Інтерпол. При цьому чеська поліція заявляє, що «у вищезгаданій справі не шукає жодного з обвинувачених» і перевірятиме інформацію журналістів, які знайшли місце перебування Бабіша-молодшого і записали коротку розмову з ним на приховану камеру.

Чеські ЗМІ пишуть, що за рік, що минув з початку розслідування політично чутливої справи «Лелечине гніздо», поліція ще досі не допитала всіх підозрюваних. Як пише новинний сайт iROZHLAS.cz, його журналісти намагалися з’ясувати, в чому причини таких затримок. При цьому вони наводять думку детективів, які вважають, що обоє дітей Бабіша, на яких була записана фірма «Лелечине гніздо», 39-літня Адріана та 35-літній Андрей, намагаються уникнути відповідальності, посилаючись на душевні хвороби. Обоє дітей Бабіша мали відповідальну роботу – Адріана працювала в батьковій компанії Imoba та в компанії Agrofert, а син був пілотом літаків Boeing 737.

Як пише iROZHLAS.cz, у той час, коли слідчі запрошували інших людей, пов’язаних із «Лелечиним гніздом» на допити, Андрей Бабіш-молодший був за кордоном. З посиланням на офіційні звіти, які згідно з законом, є доступними громадськості, поліція навіть розшукувала Бабіша-молодшого. З поліцейського звіту випливає, що син Бабіша в цей час мандрував між Україною та Словаччиною. А кримінальні слідчі Празького районного управління, яке не пов’язане зі слідчими, що розслідували справу «Лелечине гніздо», закрили розшук, так і не знайшовши Бабіша-молодшого фізично.

Сам Бабіш-молодшй сказав репортерам, які знайшли його у Швейцарії, що перебував в Україні не з власної волі. А до Криму його завіз чоловік його лікарки Протопопової, який використав свою роль опікуна.

«Дружина цього Протопопова, Діта, докторка, сказала: у вас є вибір. Або ми закриваємо вас у Національному інституті психічного здоров'я... Я вибрав канікули. Я назвав його викраденням, навіть в електронному листі до поліції», – сказав Бабіш-молодший. Репортери, які зустрічалися з ним у Швейцарії, говорять, що він «до смерті наляканий» і є швидше жертвою, ніж злочинцем.

Тим часом прем’єр-міністр Андрей Бабіш говорить, що на засідання парламенту прийде і у відставку він не збирається.

У чеській пресі та в соціальних мережах справа Бабіша стала головною подією останніх днів. «До Криму чи до криміналу» – так, граючи словами жартують чеські блогери.

Інші говорять, що «Бюро подорожей Бабіш» відправляє до Криму в санаторій «Балшой Дім вар’ятів» для дітей безкоштовно.

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