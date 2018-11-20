МЗС України вивчає обставини поїздки до Криму сина чеського прем’єра Бабіша

Офіційний Київ вивчає обставини поїздки до анексованого Росією Криму сина прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша-молодшого, повідомили проекту Радіо Свобода Крим.Реалії в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

«Зараз відповідні служби України вивчають питання перебування сина прем'єр-міністра Бабіша в Криму та перевіряють інформацію, опубліковану в ЗМІ», – сказали в МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві додали, що Чехія підтримує територіальну цілісність України.

«Ми вдячні за офіційну позицію Чеської Республіки, яка полягає в підтримці територіальної цілісності України і невизнанні окупації Росією частини суверенної території нашої держави – Автономної Республіки Крим», – зазначили в МЗС.

У Чехії розгорівся політичний скандал після інтерв’ю сина прем’єра Андрея Бабіша-молодшого виданню Seznam.cz, яке оприлюднили 12 листопада. За словами сина, торік його силою вивезли до анексованого Росією Криму, щоб не дати можливості свідчити правоохоронцям проти батька у можливих махінаціях з коштами Євросоюзу.

Натомість прем’єр Андрей Бабіш стверджує, що його син перебував у Криму «добровільно». Він додав при цьому, що син страждає від шизофренії.

15 листопада Вища палата парламенту Чехії Сенат визнала неприйнятною роботу Бабіша на посаді голови уряду до завершення розслідування можливих махінацій із коштами Європейського союзу.

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