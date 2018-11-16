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16 Листопад 2018, Київ 13:15
Новини | Міжнародні

Чеський прем’єр відмовився від добровільної відставки

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш

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Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що не збирається добровільно йти у відставку на час розслідування обставин перебування його сина в окупованому Росією Криму. Про це він сказав перед вильотом до Брюсселя, повідомляє чеський сайт Novinky 16 листопада.

«Я тільки хотів би сказати, що ніколи не піду у відставку», – наголосив Бабіш.

Він також подякував президенту країни Мілошу Земану за обіцянку уповноважити його сформувати новий кабінет у разі можливої відставки.

У Празі ввечері 15 листопада відбувся протест проти уряду Бабіша через поїздку його сина до анексованого Криму.

Син прем’єра Чехії перебував в окупованому Криму. Прага протестує – відео
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Син прем’єра Чехії перебував в окупованому Криму. Прага протестує – відео

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У Чехії розгорівся політичний скандал після інтерв’ю сина прем’єра Андрея Бабіша-молодшого виданню Seznam.cz, яке оприлюднили 12 листопада. За словами сина, торік його силою вивезли до анексованого Росією Криму, щоб не дати можливості свідчити правоохоронцям проти батька у можливих махінаціях з коштами Євросоюзу.

Натомість прем’єр Андрей Бабіш стверджує, що його син перебував у Криму «добровільно». Він додав при цьому, що син страждає від шизофренії.

15 листопада Вища палата парламенту Чехії Сенат визнала неприйнятною роботу Бабіша на посаді голови уряду до завершення розслідування можливих махінацій із коштами Європейського союзу.

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