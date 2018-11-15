Сенат Чехії назвав неприйнятною роботу прем’єра Бабіша в уряді через скандал із сином

Вища палата парламенту Чехії Сенат вважає за неприйнятну роботу прем’єра Андрея Бабіша на посаді голови уряду до завершення розслідування можливих махінацій із коштами Європейського союзу.

Як зазначають чеські ЗМІ, під час ухвалення цього рішення були взяті до уваги нові дані, які стосуються справи так званого «Лелечиного гнізда».

​

Син прем’єра Андрей Бабіш-молодший заявив, що проти своєї волі перебував в анексованому Росією Криму, «щоб його не могли допитувати у справі «Лелечиного гнізда». Натомість прем’єр Андрей Бабіш стверджує, що його син перебував у Криму «добровільно». Він додав при цьому, що син страждає від шизофренії.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек заявив, що перебування сина прем’єра чеського уряду в анексованому Росією Криму «не є в порядку»: «Українська сторона ще зі мною не розмовляла, та я сам хочу отримати матеріали. Я хочу зв’язатися з російською і українською стороною, хочу мати докладніші дані».

«Чеська республіка анексію Криму не схвалює, не визнає і не підтримує, і це є офіційна позиція чеського уряду», – заявив міністр Томаш Петршічек.

Він додав, що уряд не рекомендує чеським громадянам їздити до Криму, «це стосується і прем’єра».

У Чехії розгорівся політичний скандал після інтерв’ю сина прем’єра Андрея Бабіша-молодшого виданню Seznam.cz, яке оприлюднили 12 листопада. За словами сина, минулого року його силою вивезли до анексованого Росією Криму, щоб не дати можливості свідчити правоохоронцям проти батька у можливих махінаціях з коштами Євросоюзу.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!​