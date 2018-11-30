МінТОТ повідомляє про скупчення військової техніки на аеродромі «Бельбек» біля Севастополя

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України повідомляє про скупчення військової техніки на аеродромі «Бельбек» біля Севастополя в анексованому Росією Криму.

«Виявлено близько 24 одиниць літаків винищувальної авіації, серед яких 16 літаків СУ-27 різної модифікації, вісім літаків – МІГ-29, а також близько 150 одиниць спеціальної автомобільної та військової техніки», – заявили в МінТОТ.

Згідно з повідомленням, за оцінками фахівців збільшення кількості стоянок літаків та місць зберігання авіаційного озброєння на військовій частині аеродрому може бути використано для підвищення можливостей з прийому бойової авіації, у тому числі стратегічної.

«Такі дії Російської Федерації знову підтверджують той факт, що країна-окупант розглядає тимчасово окупований Крим виключно як чергову військову базу, що триматиме в напрузі увесь Європейський континент», – заявили в МінТОТ.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».