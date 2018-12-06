Затриманому в Криму адвокату Курбедінову загрожує арешт за пост у Facebook – юрист

Затриманому російськими силовиками в анексованому Криму адвокату Емілеві Курбедінову загрожує адміністративний арешт за пост у Facebook, повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії кримська юристка Ліля Гемеджі.

«Зараз він (Курбедінов – ред.) перебуває в центрі з протидії екстремізму. На нього складаються матеріали про скоєння адміністративного правопорушення за статтею 20.3 про адмінпорушення (пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики або символіки екстремістських організацій ...). З ним перебуває адвокат Едем Семедляєв. Також адвокатська палата Криму виписує дозвіл на ще одного адвоката, який туди поїде. Еміля притягують за розміщення посту в «Фейсбуці» в 2013 році. Який саме пост, ми зараз сказати не можемо. Ми зараз перебуваємо на стадії вивчення матеріалів справи», – розповіла Гемеджі.

За її словами, Курбедінову загрожує адміністративний арешт.

Гемеджі додала, що донос на адвоката написав колишній житель Криму, який переїхав до столиці Сирії – Дамаска.

6 грудня в анексованому Криму співробітники російського Центру з протидії екстремізму затримали адвоката Еміля Курбедінова. Російські силовики затримання поки що не коментували.

За даними російського адвоката Миколи Полозова, Курбедінов раніше цього тижня прийняв доручення на захист військовополонених українських моряків.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав затримання захисника «полюванням на адвокатів» в анексованому Криму.