Затриманий у Криму адвокат захищає українських моряків – Полозов

Затриманий російськими силовиками в окупованому Криму адвокат Еміль Курбедінов раніше цього тижня прийняв доручення на захист військовополонених українських моряків, повідомив 6 грудня адвокат Микола Полозов.

«Адвокат Курбедінов здійснює захист українських політв’язнів в ряді політичних справ в Криму і Росії. Остання справа, в якій адвокат Курбедінов прийняв доручення на захист (в рамках обрання запобіжного заходу) – справа військовополонених українських моряків. Тиск російської влади на адвокатів, що беруть участь в політичних справах в Криму, триває», – написав Полозов у Facebook.

Полозов закликав адвокатську спільноту, громадські організації та представників міжнародних організацій «негайно відреагувати на чергове брутальне порушення прав адвокатів».

Співробітники центру з протидії екстремізму російського МВС в окупованому Криму затримали 6 грудня адвоката Еміля Курбедінова, відомого по багатьох процесах захисника прав кримських татар та інших громадян, незгодних із анексією півострова.

25 листопада російські прикордонники в Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

Після анексії в Криму фактична російські влада практикують масові пошуки незалежних журналістів, громадянських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язку з забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».