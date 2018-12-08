Так роблять пірати – Полозов про захоплення Росією українських моряків

Так чинять сомалійські пірати або терористи, а не нормальні держави. Такими словами адвокат Микола Полозов прокоментував в інтерв’ю Радіо Свобода захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці й розпочате проти них слідство через «незаконний перетин кордону». Полозов координує захист моряків. Адвокат відхилив аргумент офіційних представників Росії, що коли не оголошена війна, значить, не може бути військовополонених. За положеннями Женевської конвенції, якщо військовослужбовці перебували на чергуванні, мали форму, знаки розрізнення і в результаті агресії їх позбавили свободи, то вони є військовополоненими. І вони мають такий статус, незалежно від того, чи визнає це сторона, яка їх захопила, стверджує Полозов. Адвокат також розповів, чи спілкується зараз із колишньою підзахисною Надією Савченко і чи має проблеми з перетином українського кордону через заборону на в’їзд для громадян Росії – чоловіків віком від 16 до 60 років.