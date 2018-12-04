Захоплених українських моряків готові захищати понад 50 адвокатів – Полозов

Понад 50 адвокатів заявили про готовність захищати захоплених у Чорному морі українських військовослужбовців, написав у Facebook адвокат Микола Полозов.

«Остаточно формується список адвокатів, які виявили бажання працювати в цій справі. Кандидатури пропонували як родичі військовополонених моряків, так і громадські організації. З огляду на складність справи, кількість людей, яких необхідно захищати, і «токсичність» української тематики в Росії, всі кандидатури вносилися в список тільки на підставі добровільної участі. Тим не менше, кількість охочих уже перевищила півсотні людей», – повідомив Полозов.

За його словами, 4 грудня в Києві відбудуться наради, на яких визначать склад адвокатів захоплених моряків.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.