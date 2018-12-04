Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Грудень 2018, Київ 10:15
Новини | Політика

Захоплених українських моряків готові захищати понад 50 адвокатів – Полозов

Адвокат Микола Полозов

Дивитись коментарі

Понад 50 адвокатів заявили про готовність захищати захоплених у Чорному морі українських військовослужбовців, написав у Facebook адвокат Микола Полозов.

«Остаточно формується список адвокатів, які виявили бажання працювати в цій справі. Кандидатури пропонували як родичі військовополонених моряків, так і громадські організації. З огляду на складність справи, кількість людей, яких необхідно захищати, і «токсичність» української тематики в Росії, всі кандидатури вносилися в список тільки на підставі добровільної участі. Тим не менше, кількість охочих уже перевищила півсотні людей», – повідомив Полозов.

За його словами, 4 грудня в Києві відбудуться наради, на яких визначать склад адвокатів захоплених моряків.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG