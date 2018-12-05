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05 Грудень 2018, Київ 21:49
Новини | Політика

Москва обіцяє пустити українських консулів до захоплених моряків – Клімкін

Клімкін: робимо все, щоб консули потрапили до хлопців якнайшвидше

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Міністерство закордонних справ Росії обіцяє допустити українських консулів до захоплених моряків. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Через 10 днів після захоплення наших кораблів МЗС РФ таки повідомило офіційно, що моряки у Москві, і пообіцяло надати до них доступ нашим консулам. Робимо все, щоб консули потрапили до хлопців якнайшвидше!» – зазначив очільник МЗС.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

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