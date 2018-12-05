Радіо Свобода Daily: журналісти знайшли українські військові катери в окупованій Керчі

Українські військові катери у порту Керчі
Журналісти проекту Радіо Свобода Крим.Реалії побували в окупованій Керчі вранці 4 грудня і знайшли українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», захоплені військовими Росії біля берегів окупованого Криму. Катери пришвартовані біля причальної стінки в акваторії «Генмола» в Керчі, на території, контрольованій прикордонною службою ФСБ Росії. Ще один захоплений український корабель, рейдовий буксир «Яни Капу» перебуває там же, ближче до кінця причалу, його поки що не переміщали.
Тим часом захоплені українські військовослужбовці, які перебувають у СІЗО «Лефортово» в Москві, отримали всі зібрані на окупованому півострові речі і продукти від кримськотатарських активістів.
«Вони отримують необхідне лікування, медикаменти, їм надано теплий одяг та взуття. Двоє з них вже виходять на прогулянки. Вони мають легкі ураження рук, у одного з них – пошкоджене сухожилля. У третього полоненого поранення обох ніг. Йому надано засоби пересування – милиці, і його камера обладнана зручностями для пересування», – переповіла слова московського омбудсмена Тетяни Потяєвої уповноважений з прав людини України Людмила Денисова.
Далі стисло:
Українська сторона на засіданні Тимчасової контактної групи передала списки на обмін заручниками, однак росіяни відмовилися від пропозиції. Разом з тим, вдалося узгодити передачу Україні з окупованої частини Донбасу понад 60 засуджених, які відбуватимуть покарання на українській території.
У справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозру. За версією слідства, саме громадянин Левін був ключовою фігурою в організації нападу на Гандзюк.
Суд у столиці Грузії залишив під вартою шістьох громадян України, затриманих 2 грудня. Сторона захисту подаватиме апеляцію.
Видання «Україна молода» отримало заяву від адвоката Віктора Медведчука з вимогою спростувати інформацію, що лідер руху «Український вибір» був «агентом КДБ під псевдонімом Соколовський».
А в Книзі рекордів Гіннеса з'явилося повідомлення про реєстрацію рекорду в «російському» Севастополі.
На сайті Книги рекордів Гіннеса 4 грудня після публікації Радіо Свобода Крим.Реалії вже неможливо зайти на сторінку з реєстрацією рекорду в окупованому Севастополі, який було названо «російським містом».
Олександр Клименко і «вагон» проблем
Хто має розпоряджатися активами, заарештованими у «корупційних» справах: Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) чи державні підприємства? У справі екс-міністра доходів та зборів в уряді часів президента Януковича Олександра Клименка позиції АРМА і Головної військової прокуратури щодо цього розділилися. Більше того: нерухомість, корпоративні права та автомобілі екс-міністра-втікача прокуратура передала АРМА, а тисячу напіввагонів, заарештованих у цій же справі, – «Укрзалізниці». Причина такого рішення – дефіцит вагонів в Україні та наявність в «Укрзалізниці» необхідних ресурсів для їхнього зберігання й використання. Про це йдеться в рішенні Печерського суду, подробиці якого з невідомих причин засекретили. Через таке рішення щодо «напіввагонів Клименка» державний бюджет, імовірно, втратив без перебільшення «вагон» грошей, з’ясувало Радіо Свобода.
Два роки після стрілянини у Княжичах
Минає два роки після стрілянини у Княжичах на Київщині між співробітниками МВС, внаслідок якої п’ятеро з них загинули. Ця справа й досі не дійшла до суду. У травні цього року Генеральна прокуратура повідомила про завершення досудового розслідування, і з того часу триває ознайомлення сторін із матеріалами справи. Радіо Свобода зібрало основні моменти, що стали відомі на сьогодні.
І про події у світі.
Сполучені Штати Америки заявили, що вийдуть із договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності часів Холодної війни, якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди впродовж 60 днів.
У Франції уряд президента Емманюеля Макрона, всупереч попереднім обіцянкам голови держави, відступив і вирішив відкласти плановані підвищення цін на пальне на півроку.
А навколо прем’єр-міністра Чехії, мільярдера Андрея Бабіша виник новий скандал: у Європейському союзі його звинуватили в конфлікті інтересів при отриманні субсидій ЄС його фірмами.
Американець з українським корінням
Музикант, майстер із виготовлення музичних інструментів Джон Видиш знайшов у собі українське коріння вже в дорослому віці, вивчаючи історію Голодомору в Україні. Знання про невідому світові трагедію настільки його сколихнуло, що Джон поставив собі за мету розповідати про Батьківщину своїх пращурів за будь-якої нагоди у повсякденному житті. Журналісти «Голосу Америки» нещодавно зустріли Джона на ринку міста Портланд у штаті Орегон на північному заході країни і переповіли його історію.
Зберігайте пам'ять про свій рід і цінуйте своє походження!
Ваше Радіо Свобода Daily
Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ