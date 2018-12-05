Радіо Свобода Daily: журналісти знайшли українські військові катери в окупованій Керчі

Українські військові катери у порту Керчі

Журналісти проекту Радіо Свобода Крим.Реалії побували в окупованій Керчі вранці 4 грудня і знайшли українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», захоплені військовими Росії біля берегів окупованого Криму. Катери пришвартовані біля причальної стінки в акваторії «Генмола» в Керчі, на території, контрольованій прикордонною службою ФСБ Росії. Ще один захоплений український корабель, р​ейдовий буксир «Яни Капу» перебуває там же, ближче до кінця причалу, його поки що не переміщали.

Тим часом захоплені українські військовослужбовці, які перебувають у СІЗО «Лефортово» в Москві, отримали всі зібрані на окупованому півострові речі і продукти від кримськотатарських активістів.

«Вони отримують необхідне лікування, медикаменти, їм надано теплий одяг та взуття. Двоє з них вже виходять на прогулянки. Вони мають легкі ураження рук, у одного з них – пошкоджене сухожилля. У третього полоненого поранення обох ніг. Йому надано засоби пересування – милиці, і його камера обладнана зручностями для пересування», – переповіла слова московського омбудсмена Тетяни Потяєвої уповноважений з прав людини України Людмила Денисова.

Далі стисло:

Українська сторона на засіданні Тимчасової контактної групи передала списки на обмін заручниками, однак росіяни відмовилися від пропозиції. Разом з тим, вдалося узгодити передачу Україні з окупованої частини Донбасу понад 60 засуджених, які відбуватимуть покарання на українській території.

У справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозру. За версією слідства, саме громадянин Левін був ключовою фігурою в організації нападу на Гандзюк.

Суд у столиці Грузії залишив під вартою шістьох громадян України, затриманих 2 грудня. Сторона захисту подаватиме апеляцію.

Видання «Україна молода» отримало заяву від адвоката Віктора Медведчука з вимогою спростувати інформацію, що лідер руху «Український вибір» був «агентом КДБ під псевдонімом Соколовський».

А в Книзі рекордів Гіннеса з'явилося повідомлення про реєстрацію рекорду в «російському» Севастополі.

На сайті Книги рекордів Гіннеса 4 грудня після публікації Радіо Свобода Крим.Реалії вже неможливо зайти на сторінку з реєстрацією рекорду в окупованому Севастополі, який було названо «російським містом».

Олександр Клименко і «вагон» проблем

Хто має розпоряджатися активами, заарештованими у «корупційних» справах: Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) чи державні підприємства? У справі екс-міністра доходів та зборів в уряді часів президента Януковича Олександра Клименка позиції АРМА і Головної військової прокуратури щодо цього розділилися. Більше того: нерухомість, корпоративні права та автомобілі екс-міністра-втікача прокуратура передала АРМА, а тисячу напіввагонів, заарештованих у цій же справі, – «Укрзалізниці». Причина такого рішення – дефіцит вагонів в Україні та наявність в «Укрзалізниці» необхідних ресурсів для їхнього зберігання й використання. Про це йдеться в рішенні Печерського суду, подробиці якого з невідомих причин засекретили. Через таке рішення щодо «напіввагонів Клименка» державний бюджет, імовірно, втратив без перебільшення «вагон» грошей, з’ясувало Радіо Свобода.

Два роки після стрілянини у Княжичах

Минає два роки після стрілянини у Княжичах на Київщині між співробітниками МВС, внаслідок якої п’ятеро з них загинули. Ця справа й досі не дійшла до суду. У травні цього року Генеральна прокуратура повідомила про завершення досудового розслідування, і з того часу триває ознайомлення сторін із матеріалами справи. Радіо Свобода зібрало основні моменти, що стали відомі на сьогодні.

І про події у світі.

Сполучені Штати Америки заявили, що вийдуть із договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності часів Холодної війни, якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди впродовж 60 днів.

У Франції уряд президента Емманюеля Макрона, всупереч попереднім обіцянкам голови держави, відступив і вирішив відкласти плановані підвищення цін на пальне на півроку.

А навколо прем’єр-міністра Чехії, мільярдера Андрея Бабіша виник новий скандал: у Європейському союзі його звинуватили в конфлікті інтересів при отриманні субсидій ЄС його фірмами.

Американець з українським корінням

Музикант, майстер із виготовлення музичних інструментів Джон Видиш знайшов у собі українське коріння вже в дорослому віці, вивчаючи історію Голодомору в Україні. Знання про невідому світові трагедію настільки його сколихнуло, що Джон поставив собі за мету розповідати про Батьківщину своїх пращурів за будь-якої нагоди у повсякденному житті. Журналісти «Голосу Америки» нещодавно зустріли Джона на ринку міста Портланд у штаті Орегон на північному заході країни і переповіли його історію.

Зберігайте пам'ять про свій рід і цінуйте своє походження!

Ваше Радіо Свобода Daily​

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.