Два роки після стрілянини у Княжичах: чому справа не в суді

Минає два роки після стрілянини у Княжичах на Київщині між співробітниками МВС, внаслідок якої п’ятеро з них загинули. Справа так і не дійшла до суду. У травні цього року Генеральна прокуратура повідомила про завершення досудового розслідування, і з того часу триває ознайомлення сторін із матеріалами справи. Радіо Свобода зібрало основні моменти, що стали відомі на сьогодні.

Зараз підозрюваними у справі про вбивство правоохоронців є п’ятеро осіб. Йдеться, зокрема, про тодішніх начальника управління карного розшуку поліції Києва Леоніда Куряту, заступника начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського управління Романа Мариновського та чинного старшого інспектора КОРДу Андрія Курту.

Щодо решти відомо, що це – начальник управління оперативної служби київської поліції та співробітник цього ж управління – начальник відділу у вчиненні кримінальних правопорушень, про що заявляла речниця Генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, цим людям інкримінують, зокрема, перевищення повноважень, організацію умисного вбивства.

Втім, за кілька місяців до заяви про завершення розслідування, у серпні 2017-го, генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що, окрім п’яти вже вручених на той момент повідомлень про підозру, готується іще 8. Але потім до цих заяв ніхто не повертався.

Ситуація не влаштовує батька одного із загиблих поліцейських – Олександра Орлова. 13 листопада він заявив, що разом із дружиною виходить на пікет Генпрокуратури з вимогою покарати винних у смерті сина та називаючи у цьому контексті прізвища чинних високопосадовців у поліції.

«Ці підозри у проекті лежать на столі у процесуальних керівників, ну, і власне, у керівництва Генеральної прокуратури, вже біля року непідписані. Хоча, на думку групи слідчих, зібрано достатньо доказів, щоб повідомити цим особам про підозру», – каже адвокат Орлова Марія Островська.

Радіо Свобода звернулося із запитом до Генпрокуратури щодо цієї ситуації та очікує на відповідь.

Чому досі не почався суд?

Вже півроку сторони вивчають матеріали провадження, але потерпілому доступні не всі із них – триває оформлення допуску для нього до даних, визнаних державною таємницею, зауважує Марія Островська.

«Наразі оформлюються документи, щоб він цей доступ отримав», – говорить вона.

У провадженні про убивство правоохоронців зараз – 78 томів письмових доказів, тож така тривала пауза між завершенням слідства і фактичним початком судового розгляду є цілком виправданою, вважає адвокат фігуранта справи Леоніда Куряти Тетяна Батюсь.

Є ще 15 томів секретних матеріалів, які потребують отримання відповідних допусків

«Є ще речові докази – 167 одиниць, якщо я не помиляюсь; аудіо- та відеоматеріали; є ще 15 томів секретних матеріалів, які потребують отримання відповідних допусків», – пояснює вона.

Що зараз відбувається із фігурантами справи?

За словами Марії Островської, жоден із підозрюваний у справі про стрілянину у Княжичах не перебуває у СІЗО.

Як розповіла Радіо Свобода Тетяна Батюсь, її підзахисний Леонід Курята поновився на посаді керівника карного розшуку через суд, але був звільнений наступного дня після цього і направлений у Донецьку область.

«Зараз він проходить службу в місті Авдіївка», – зазначила вона.

Адвокат Романа Мариновського Марина Танчук, з якою вдалося зв’язатися Радіо Свобода, результати розслідування розкритикувала, назвавши свого підопічного одним із «цапів-відбувайлів», але повідомляти будь-що про зміни запобіжного заходу для нього відмовилась.

Поспілкуватися із захисниками інших фігурантів цієї справи або з ними самими Радіо Свобода наразі не вдалося.

Передісторія

За версією, яку раніше озвучували силовики, уночі 4 грудня 2016 року в селі Княжичі столичні оперативники та бійці спецпідрозділу КОРД готувалися затримати групу підозрюваних у серії пограбувань. У цей час наряд поліції охорони виїхав до одного із будинків того ж району, бо спрацювала охоронна сигналізація. Близько 4-ї години внаслідок перестрілки між ними загинули двоє співробітників поліції охорони – Сергій Орлов та Євген Куртєв, двоє поліцейських оперативників –Олександр Маніца та Юліан Рудько, а також командир спецпідрозділу КОРД Віталій Валецький.

Взяти розслідування цієї справи під особистий контроль тоді пообіцяли генпрокурор Юрій Луценко та президент Петро Порошенко.

Національна поліція, у свою чергу, повідомила, що провела службову перевірку, внаслідок якої семеро офіцерів втратили свої керівні та оперативні посади, а щодо ще 9 застосували дисциплінарні стягнення.