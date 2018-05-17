ГПУ: досудове розслідування стрілянини в Княжичах завершене

Досудове розслідування стрілянини за участі правоохоронців у селі Княжичі на Київщині завершене, повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

За версією слідства, у ніч на 4 грудня 2016 року поліцейські застосували вогнепальну зброю стосовно людей на ураження, що спричинило смерть чотирьох інших співробітників Національної поліції України, пошкодження службових автомобілів, іншого майна поліції. Прокуратура вважає, що інтересам держави завдана матеріальна шкода на загальну суму понад 3,2 мільйона гривень.

Фігурантами справи є начальник управління карного розшуку управління Національної поліції в Києві, заступник начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції Києва, старший інспектор відділу управління Корпусу оперативно-раптової дії столичної поліції, начальник управління оперативної служби поліції Києва та начальник відділу цього управління.

За словами Сарган, їх обвинувачують у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалось застосуванням зброї та якими інтересам держави заподіяли тяжких наслідків; організації закінченого замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, способом, небезпечним для життя багатьох осіб; в організації умисного вбивства, двох або більше осіб, способом, небезпечним для життя багатьох осіб; декларуванні недостовірної інформації.

За версією поліції, уночі 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань, у цей час наряд поліції охорони виїхав у той же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Близько 4-ї години між правоохоронцями виникла перестрілка, унаслідок якої загинули п’ятеро працівників поліції.