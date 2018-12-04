У Мінську узгодили дату передачі Україні понад 60 засуджених, не пов’язаних з війною – Геращенко

На засіданні гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи узгодили передачу Україні понад 60 засуджених, які будуть відбувати покарання на українській території. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

«На гуманітарній групі, після багатомісячних дебатів, узгодили дату і місце переміщення засуджених, не пов‘язаних з конфліктом. Ці люди здійснили злочин, але вони теж громадяни України, і мають право відбувати покарання на території, контрольовані українською владою», – зазначила Геращенко.

Вона додала, що на сьогодні близько 1000 засуджених хочуть сидіти в українських тюрмах.

«Зараз домовлено про переїзд більше 60 з них. Переміщення має відбутися найближчими днями», – повідомила віце-спікер.

Наприкінці минулого року повідомлялось, що на території Росії з різним процесуальним статусом ув’язнені понад 2200 українців.