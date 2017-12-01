На території Росії з різним процесуальним статусом ув’язнені понад 2200 українців – Лутковська

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська повідомила, що на сьогодні на території Росії з різним процесуальним статусом ув’язнені понад 2200 українців.

«На сьогоднішній день українців на території Росії в умовах ув’язнення з різним процесуальним статусом є понад 2200 осіб. Це різні громадяни, і ті, які засуджені або переслідуються у зв’язку зі скоєнням просто кримінального злочину, ті, які стали жертвами торгівлі людьми, але були засуджені, як ті, що вчинили кримінальний злочин, і ті, які засуджені за кримінальний злочин, але ми їх розглядаємо, як політичних», – заявила Валерія Лутковська в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її словами, шлях звільнення політичних в’язнів – «політичні переговори».

Лутковська повідомила, що продовжує переговори з російським омбудсменом Тетяною Москальковою з приводу можливості провести взаємні відвідини – утримуваних в Росії українських в’язнів, і відвідин російських – на території України. Зазвичай, як повідомила обмудсмен, контакти з російською колегою відбуваються у заочній формі, або безпосередньо на міжнародних зустрічах.

Після анексії українського Криму у виправних закладах на території півострова продовжують перебувати громадяни України, засуджені українськими судами ще до анексії. Крім того, російська влада окупованого Криму затримала й судить низку громадян України, яких українська влада й правозахисники називають політв'язнями. В Росії також перебувають ті, кого затримали при в'їзді, інкримінуючи переважно статті про шпигунство.