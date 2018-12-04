Книга рекордів Гіннеса: сторінка з реєстрацією рекорду в «російському» Севастополі недоступна

На сайті Книги рекордів Гіннеса 4 грудня після публікації Радіо Свобода Крим.Реалії неможливо зайти на сторінку з реєстрацією рекорду в Севастополі, який називається «російським містом».

При спробі зайти на відповідну сторінку видає помилку 404.

Раніше стало відомо, що в Книзі рекордів Гіннеса з'явилося повідомлення про реєстрацію рекорду в «російському» Севастополі. Згідно з інформацією на сайті, громадянин Білорусі Олександр Бендиков встановив світовий рекорд із балансування предметів. У сертифікаті місцем, де встановили рекорд, зазначено «Sevastopol. Russian Federation».

Так виглядала сторінка раніше:

У Міністерстві закордонних справ України від 3 грудня повідомляли, що працюють над виправленням позначення «російського» Севастополя в Книзі рекордів Гіннеса.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».