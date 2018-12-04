У ЄС побачили конфлікт інтересів у чеського прем’єра-мільярдера

Прага – Навколо прем’єр-міністра Чехії, мільярдера Андрея Бабіша виник новий скандал: цього разу в Європейському союзі його звинуватили в конфлікті інтересів при отриманні субсидій ЄС його фірмами. Раніше Бабіша звинувачували в Чехії в махінаціях із субсидіями Євросоюзу. До того ж син прем’єра Андрей Бабіш-молодший, один із фігурантів чеської справи, нещодавно заявив, що його примусово вивозили до окупованого Криму, щоб чеська поліція не змогла його допитати. Бабіш-старший, який заперечував попередні звинувачення, а свого сина назвав психічно хворим, відкидає й нинішні претензії ЄС. У Празі заявляють, що ніяких європейських коштів не повернуть.

Єврокомісар із бюджетних питань Ґюнтер Еттінґер чекає найближчими днями чи тижнями від уряду Чехії відповіді на його листа з запитаннями щодо можливого конфлікту інтересів прем’єр-міністра Андрея Бабіша. Як заявив єврокомісар, виступаючи в понеділок перед депутатами Європейського парламенту, Європейська комісія буде в цьому питанні діяти «з належною швидкістю».

Еттінґер нагадав, що на ситуацію треба дивитися у світлі нової фінансової норми ЄС, що чинна від серпня цього року і передбачає суворіший підхід до конфліктів інтересів. За його словами, ситуацію з Чехією треба оцінювати не за повідомленнями засобів інформації, а за тим, яка буде відповідь Праги на його листа, в якому детально висвітлена правова ситуація.

Ідеться про те, що в суботу низка видань і агентств на Заході оприлюднили повідомлення про юридичний аналіз ситуації з Бабішем, підготований на прохання Єврокомісії у зв’язку з новим правовим актом ЄС. Офіційно цей внутрішній документ юридичної служби Єврокомісії, датований 19 листопада, оприлюднюватися не мав.

За повідомленнями, документ підтвердив, що конфлікт інтересів Бабіша-голови уряду і Бабіша-великого підприємця існує – бо він має змогу впливати на використання коштів ЄС, які пішли на користь пов’язаним із ним компаніям. Бабіш і члени його родини мали б перервати всі зв’язки з цими компаніями, і, можливо, частину коштів ЄС доведеться повернути, мовиться в аналізі.

За даними документа, попри те, що Бабіш передав свої акції в його фірмах «Аґроферт» і «Аґроферт ґруп» двом трастовим фондам, він є єдиним бенефіціаром цих трастів. Ці компанії об’єднують мережу з понад 250 підприємств у таких галузях, як хімічна промисловість, виробництво продуктів харчування, сільське господарство, засоби інформації тощо, – які отримували субсидії ЄС: від приблизно 42 мільйонів євро 2013 року до 82 мільйонів 2017-го.

При цьому у випадку з Андреєм Бабішем, на відміну від ситуації з президентом України Петром Порошенком, не йдеться про передачу акцій у так званий сліпий траст. Як мовиться в аналізі Єврокомісії, передача Бабішевих акцій саме у сліпий трастовий фонд могла б стати одним із виходів, щоб позбутися конфлікту інтересів – поряд із іншими можливостями: відмовитися від дотацій ЄС для фірм, пов’язаних із прем’єром, або ж тим, щоб Бабіш залишив посаду прем’єра.

Бабіш і його уряд усе заперечують

Сам Андрей Бабіш у низці інтерв’ю чеським та іноземним засобам інформації, як і раніше, заперечив усі претензії до нього. Він стверджує, що ніякого конфлікту інтересів у нього немає – відповідно до чеського законодавства, якого, за його словами, він суворо дотримується. За його словами, він ніяк не контролює діяльність двох трастових фондів і не керує ними.

Натомість керують ними, серед інших, дружина Бабіша і троє його юристів. І, як мовиться в аналізі юридичної служби Єврокомісії, така ситуація все одно становить конфлікт інтересів – адже Бабіш «зацікавлений в економічному успіхові» своїх компаній, бо отримує економічний зиск із їхньої діяльності, відтак «безстороннє і об’єктивне виконання його функцій як прем’єр-міністра стосовно розподілу фондів ЄС… скомпрометоване».

Із Європейською комісією не згодні в уряді Чехії, що його Бабіш очолює. На захист прем’єра і з запереченнями заяв про конфлікт інтересів, виходячи з чеського права, виступили вже три міністри – юстиції, фінансів і регіонального розвитку. Всі три – висуванці Бабішевої популістської партії «Ано». Відтак, кажуть у Празі, ніяких дотацій ЄС повертати до Брюсселя не будуть.

Численні скандали навколо прем’єра-мільярдера

Нинішній скандал став наразі найостаннішим із цілої низки навколо чеського прем’єра. Найвідоміший із них – схожа справа про маніпуляції Бабіша з дотаціями Євросоюзу, яку розглядає поліція Чехії і органи Євросоюзу. Ідеться про справу, відому як «Лелечине гніздо» – сільгоспфірму з такою назвою штучно виділили зі складу «Аґроферту», щоб вона могла отримати дотацію ЄС, призначену малим і середнім фірмам, на яку концерн-велетень не міг би претендувати. Одним із формальних співвласників фірми, як з’ясувалося пізніше, був син прем’єра Андрей Бабіш-молодший. Коли зловживання було доведене, фірма повернула суму дотації, близько 2 мільйонів євро – але заявила, що порушень при отриманні цих коштів не визнає.

Справа отримала продовження на початку листопада, коли Бабіш-молодший розповів журналістам, що його 2015 року силою вивезли в окупований український Крим, щоб сховати від допитів. Бабіш-старший на те відповів, що його синові не можна вірити, бо якраз 2015-го він захворів на шизофренію, а до Криму, мовляв, поїхав добровільно.

Через ці і ще з десяток інших суперечностей навколо способів Бабіша вести бізнес нинішній прем’єр Чехії має неоднозначну репутацію. Через неї Бабіш як голова партії-переможниці парламентських виборів у жовтні 2017 року зміг сформувати сталий уряд лише через дев’ять місяців, у липні 2018-го. А в країні час від часу відбуваються демонстрації з вимогами його відставки.

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