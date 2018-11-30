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30 Листопад 2018, Київ 22:29
Новини | Події

Поліції Чехії не вдається поспілкуватися з сином прем’єра після його заяви про поїздку до Криму

Акція проти прем'єра Чехії Бабіша, Прага, 15 листопада 2018 року

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Чеська поліція заявила, що наразі їй не вдалося встановити контакт із сином керівника уряду Андреєм Бабішем-молодшим, який заявляв про свою поїздку до анексованого Росією Криму.

Бабіш-молодший постійно мешкає у Швейцарії. Там він заявив журналістам видання Seznmam.cz, що батько сховав його в Криму від слідства у так званій справі «Гнізда лелеки».

Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек заявив, що треба мати чіткий висновок фахівців про психічний стан здоров’я сина прем’єра. За словами міністра, «Бабіш-молоший сам вирішує, чи проходити обстеження чи ні».

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш висловив сподівання, що поліція швидко вивчить справу, щоб «ви (журналісти – ред.) не мусили повідомляти про це щодня». Він заперечує звинувачення.

14 листопада чеська поліція відновила розслідування про можливе викрадення сина чеського прем’єра під час його перебування в Україні. Разом з батьком він також є фігурантом справи «Гнізда лелеки» щодо можливих фінасових махінацій із коштами ЄС.

Радіо Свобода у співпраці Чеським Радіо з’ясувало, що лист про тиск Андрей Бабіш-молодший переслав правоохоронцям з квартири своєї подруги у Кривому Розі у січні цього року. У ньому він побоювався обстеження під примусом.

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Андрей Бабіш прийшов до влади на чолі партії ANO, очоливши чеський уряд у 2017 році. За оцінкою «Форбс», він є другою найбагатшою людиною Чехії зі статками у 3,7 мільярди доларів. 23 листопада цього року Сенат Чехії не зібрав достатьої кількості голосів про відставку Бабіша після скандалу про кримську поїздку сина.

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