Прем’єр Орбан пояснив, як ставиться до України

У п’ятницю, 30 листопада у Празі відбулася зустріч керівників урядів Угорщини та Чехії. Чеський прем’єр Андрей Бабіш та угорський прем’єр Віктор Орбан зустрілися в Крамаржовій Вілі – резиденції чеських прем’єрів, аби обговорити двосторонні відносини, зокрема економічного співробітництва. Згадали також і про Україну.

Під час зустрічі Орбан та Бабіш говорили про безпеку і охорону в рамках Вишеградської групи, про міграцію та про вибори до Європейського парламенту. Українського питання не піднімали. Однак під час підсумкової прес-конференції на запитання Радіо Свобода про те, як керівники урядів ставляться до нової військової ескалації між Україною та Росією, угорський прем’єр Віктор Орбан відповів:

Позиція Угорщини однозначна: ми проукраїнське керівництво

«Позиція Угорщини однозначна: ми проукраїнське керівництво. Ми за Україну. Та особливість ситуації в тому, що в Угорщині дружнє до України керівництво, а в Україні – антиугорське керівництво. Але не дивлячись на це, ми не будемо змінювати свою позицію і будемо підтримувати в цьому конфлікті Україну», – сказав Орбан.

Днями свою підтримку Україні висловили також міністри закордонних справ країн-членів Вишеградської «четвірки» – Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини, які обговорювали ситуацію навколо Керченської кризи.

За повідомленням міністерства закордонних справ Словаччини, в контексті обговорення проблеми «лунала сильна підтримка всіх чотирьох міністрів країн «четвірки» територіальної цілісності України в суперечці з Росією, в дусі ухвалених спільних заяв ЄС і НАТО».

Зустріч прем’єрів у Празі сподобалась не всім. Їхні кортежі зустріли з криками «Ганьба!» десятки чеських активістів з прапорами Євросоюзу та плакатами із написами: «Так – Європі!», «Ні – націоналізму!».

Протестувальники вважають Орбана та Бабіша тими, хто нехтує європейськими цінностями. Політикам, зокрема докоряють тим, що вони мають негативну позицію щодо запровадження квот для мігрантів. Не подобається активістам також ставлення урядовців до російського президента.

Ставлення Орбана як і чеських політиків до конфлікту в Україні цілком ганебні

«Ми прийшли сюди, тому що нам не подобається Орбан, він націоналіст, який виступає проти Європейського союзу. Окрім цього він в хороших стосунках із Путіним. Ставлення Орбана як і чеських політиків до конфлікту в Україні цілком ганебні. У Чехії лише декілька представників політичних сил проявили лояльне відношення до України – це, наприклад, міністр закордонних справ. Але всі інші зазвичай мовчать. Нам це не подобається», – сказав чеський громадський активіст Томаш Пешинський.

Відносини між Україною та Угорщиною останнім часом складно назвати теплими.

У вересні цього року в мережу потрапило відео, в якому в одному з консульств Угорщини в Україні масово видають угорські паспорти українським громадянам. Це призвело до різких політичних заяв, як в Україні, так і в Угорщині.

Кульмінацією дипломатичного конфлікту стала висилка Києвом угорського консула з Берегова та українського дипломата з Будапешта. Про необхідність такого відкликання міністр закордонних справ України Павло Клімкін особисто повідомляв своєму угорському колезі Петеру Сійярто.

Крім того, ще один дипломатичний скандал викликало призначення угорського посадовця Іштвана Ґрежі на пост урядового уповноваженого з питань розвитку Закарпаття, а також відповідального за програму розвитку угорськомовних дитячих садків у Карпатському басейні (в українській термінології – басейні річок Тиси і Дунаю – ред.). У Києві зажадали пояснень від угорської сторони, бо до сфери компетенції цього уповноваженого віднесено частину суверенної території України.

Ці суперечки додалися до інших – навколо українського закону про освіту і законопроекту про державну мову, які, на думку Будапешта, обмежать права угорської меншини в Україні.

Через ці суперечності Угорщина, зокрема, блокує розвиток відносин між Україною і НАТО.