Сійярто звинуватив Україну в «брехні» щодо угорських паспортів на Закарпатті

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у Нью-Йорку 26 вересня перед зустріччю з Павлом Клімкіним на полях Генасамблеї ООН, що Угорщина утримається від видворення одного з українських консулів у цій країні, якщо Україна сама не висилатиме консула Угорщини з Берегова на Закарпатті. При цьому Сійярто заперечив, що угорська консульська установа порушувала міжнародні норми і закони України, масово видаючи угорські паспорти українським громадянам.

«Фальш і брехня стверджувати це з боку української сторони», – каже угорський міністр.

Він звинуватив українську владу у тому, що вона упродовж півтора року перебуває в стані «постійних правопорушень», нібито позбавляючи нацменшини «вже здобутих прав». За словами Сійярто, офіційний Будапешт блокуватиме євроінтеграційні та атлантичні кроки України доти, доки в Києві «не змінять антиугорську політику». «Треба дати зрозуміти, що Україна з жодних причин не може порушувати міжнародні норми», – заявив міністр.

Петер Сійярто також заявив, що поки в Україні при владі перебуває чинний президент, «політика продукування антиугорських настроїв не зміниться».

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Поширене раніше цього місяця відео, що в одному з консульств Угорщини в Україні масово видають угорські паспорти українським громадянам, призвело до різких політичних заяв як в Україні, так і в Угорщині.

Одразу після оприлюднення скандального відео в Берегові під стінами консульства Угорщини відбулося пікетування цієї угорської дипустанови прихильниками партії «Свобода». 26 вересня до будівлі МЗС у Києві підійшло кількасот молодих людей, представники об’єднань «Національний корпус» і «Національні дружини». В обох випадках радикально налаштовані демонстранти вимагали від української влади рішучих дій, аж до висунення ультиматуму українським високопосадовцям.

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Зі свого боку, депутат Верховної Ради України від Блоку Петра Порошенка Василь Брензович, очільник Товариства угорської культури на Закарпатті, звернувся з позовом до Генпрокуратури України на Павла Клімкіна через його заяви щодо угорців Закарпаття.