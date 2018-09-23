Ми заступимося за кожного члена угорської меншини на Закарпатті – Сійярто

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто пообіцяв, що після того, як до бази сайту «Миротворець» потрапили особисті дані чотирьох місцевих депутатів і заступник мера прикордонного міста Чоп – власників угорських паспортів із Закарпаття – Угорщина «заступиться за права кожного члена угорської громади на Закарпатті».

Сійярто заявив у неділю, 23 вересня, в Будапешті, що його країна і надалі зацікавлена у добрих стосунках з Україною, однак не допустить, щоб образливі нападки сипалися на закарпатських угорців.

«Якщо українська сторона вишле консула (Угорщини – ред.), це не залишиться без відповідних заходів із боку угорської сторони, однак є надія, що цього можна уникнути», – сказав угорський міністр в аеропорту перед відльотом до Нью-Йорка, де Сійярто візьме участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Політик підтвердив, що на полях асамблеї у вівторок зустрінеться зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним. За словами Сійярто, останнім часом в Україні «посилилися антиугорські настрої», що він пов’язує з підготовкою до проведення в Україні президентських і парламентських виборів.

Такі настрої, на думку міністра, проявилися в різних сферах: українські спецслужби почали активно займатися певними членами угорської спільноти на Закарпатті; в інтернеті з’явився заклик виступити проти осіб із подвійним громадянством; почастішали нападки на угорських дипломатів; неодноразово «запрошували на співбесіду» осіб, які беруть участь в економічних програмах за фінансування угорського уряду.

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На думку Сійярто, минулого тижня події «зайшли дуже далеко». Міністр наголосив, що подвійне громадянство поширене в Європі, і якщо Україна «справді хоче рухатися в бік Європейського Союзу, не може ставити під сумнів таку інституцію».

«Угорщина, отже, зробить усе можливе заради добрих стосунків, проте стане на захист кожного члена угорської меншини і не допустить, щоб українці порушували найґрунтовніші дипломатичні засади», – підкреслив Сійярто.

Він додав, що Угорщина робитиме надалі те, що робила й досі – вдаватиметься до кроків, які сповільнюватимуть рух України у бік ЄС і НАТО.

Минулого тижня засоби інформації оприлюднили відео, на якому українцям роздають паспорти Угорщини у консульстві Угорщини в Береговому з проханням не повідомляти про це владі. Голова МЗС України Павло Клімкін зазначив, що відомство перевіряє автентичність відео і назвав можливим видворення угорського консула у Берегові.