Видачу угорських паспортів без урегулювання законодавства України не зупинити – експерти

Ужгород – Цього року прикордонники Чопського прикордонного загону виявили в 39 українців, що перетинали кордон, паспорти інших держав. За минулий рік таких випадків було 49. У 90% – це паспорти Угорщини. Таку інформацію Радіо Свобода надали у прес-службі Чопського прикордонного загону. При цьому, за даними МЗС України, угорські паспорти мають приблизно 100 тисяч закарпатців. В Україні не визнається подвійне громадянство і передбачена можливість втрати громадянства України в разі свідомого набуття іншого. А якщо в українця виявлять паспорт іншої держави, його можуть лише оштрафувати, документ не вилучають.

Відео, яке нещодавно було оприлюднене у мережі інтернету, про роздачу українцям паспортів Угорщини у консульстві Угорщини в Берегові, на думку експертів, не відіб’є бажання отримати документ сусідньої держави, а з ним і можливість економічних преференцій – зокрема працевлаштування в країнах ЄС. Тим більше, що адміністративний штраф для українця, якщо у нього виявлять паспорт іншої держави, становить від 170 до 510 гривень. І документ не вилучають.

​Скептично ставляться експерти і до можливості видворення угорського консула в Берегові до Будапешта. Це тільки загострить конфлікт, вважає Ален Панов, екс-консул генерального консульства України в Ніредьгазі (Угорщина). Дипломат каже: він наголошував на проблемі «угорських паспортів» українській владі ще у 2006 році.

Я звертав увагу на можливі негативні наслідки для держави ще в 2011 році. Вже тоді з 3000 українців, які стояли на обліку в Генконсульстві, 2500 мали угорські паспорти

«Я звертав увагу на можливі негативні наслідки для держави ще до ухвалення в 2011 році угорським урядом закону про спрощене отримання громадянства угорцями, які проживають в інших країнах, – каже Панов. – Вже тоді з 3000 українців, які стояли на обліку в генконсульстві, 2500 мали угорські паспорти. На той момент це було нецікаво нікому. Тепер це явище набуло масового характеру. Ми раптом прокинулися і почали демонструвати активність. Не бачу кінцевої мети таких дій з боку урядових органів. Ми хочемо позбавити 100 тисяч громадян українського громадянства? Чи відправити їх на постійне місце проживання у сусідню державу?».

Діяти у цій ситуації треба у правовій площині, переконаний екс-консул, і якнайшвидше врегулювати українське законодавство. По-перше, чітко прописати норми зняття з посад тих чиновників, які володіють, крім українського, громадянствами інших країн. Це має стосуватися і виборних посад в органах місцевого самоврядування. А також треба зафіксувати в юридичній площині можливість (або заборону) отримувати громадянства інших країн, вважає він.

Проблеми українсько-угорських відносин тиснуть в обидва боки – політолог

Разом з тим, ситуацію не можна недооцінювати, вона справді складна, вважає політолог​ Дмитро Тужанський.

«На відміну від річної давності, коли виникло загострення між країнами через закон про освіту, сьогодні ми маємо ситуацію, коли проблемні питання в українсько-угорських відносинах вже нагромадилися і тиснуть на обидві сторони переговорів. Тим паче, що є й інші чутливі питання, які поки залишаються поза увагою. А також не варто забувати фактор виборів, причому не тільки в Україні, а й в Угорщині, де фактично стартувала виборча кампанія до Європарламенту, – пояснює політолог. – Чому саме зараз з’явилося відео з консульства у Берегові, сказати важко. Хоча угорське громадянство українці отримують з 2011 року. Сумніваюся, що це частина якогось великого плану. В будь-якому разі, нічого такого не помітно, бо і Київ, і Будапешт, попри різкі заяви, все ж наголошують, що сподіваються уникнути подальшого загострення. Так, Павло Клімкін, зауважуючи на можливості вислати угорських консулів, погодився, що було б добре, якщо б Будапешт сам їх відкликав чи перевів. Так само і Петер Сійярто, зазначивши, що відповідь Угорщини на висилку консула з України буде симетричною, додав також, що сподівається, до цього не дійде».

Дмитро Тужанський бачить вихід із ситуації через відвертий професійний діалог Києва і Будапешта і спробу відновити довіру у відносинах, якщо хтось зі сторін не налаштований «отримувати дивіденди» від подальшого загострення конфлікту.

Дипломатичне представництво обох країн нерівнозначне – Панов

Україна може без повідомлення мотивації визначити небажаною будь-яку особу із персоналу зарубіжних посольств і консульств. Але у такому випадку відповідь буде дзеркальною

Тривалий період обидві країни мали досить теплі стосунки. Угорщина була однією з перших країн, яка визнала незалежність України. В Угорщині було відкрите перше посольство України. «Динаміка демонструє, що відносини зіпсувалися ущент, – переконаний Ален Панов. – Звичайно, у будь-якому конфлікті винні обидві сторони. Конфлікт має доволі комплексний характер, але останні загострення виросли у справжню дипломатичну війну. Відповідно до норм дипломатичного права, Україна може без повідомлення мотивації визначити небажаною будь-яку особу із персоналу зарубіжних посольств і консульств. Але у такому випадку відповідь буде дзеркальною, що для України означатиме висилку дипломата відповідного класу з території Угорщини. При цьому ми залишимося у явному мінусі. Угорщина має на території Закарпатської області дві повноцінні консульські установи, в одній з яких працює 8, в іншій – 7 дипломатів. Натомість Україна представлена, крім посольства, єдиним консульством у місті Ніредьгаза, яке донедавна було генеральним і де працює 2 дипломати. Це при тому, що дипломатична присутність у такому регіоні є для нас важливою».

Місцева влада на «угорське питання» реагує не так гостро, як це робить Київ, і коментувати не поспішає. Йосип Борто, перший заступник голови Закарпатської облради, заступник голови Товариства угорської культури Закарпаття, має коротку відповідь: «Я – особисто громадянин тільки України і відповідно маю тільки один паспорт. Громадська організація, заступником голови якої я обраний, не займається ні наданням громадянства, ні видачею паспортів, тому це питання коментувати не уповноважений».

Пересічні закарпатці ставляться до проблеми з угорськими паспортами поблажливо. В оточенні пересічного жителя області точно знайдеться хоч один знайомий, або й не один, хто користується угорським паспортом, чи отримав цей документ «про всяк випадок». «Утлевел» (паспорт громадянина Угорщини) – один з улюблених жартів та мемів закарпатців у соцмережах. Проте до моменту, коли це не стосується політичних скандалів та акцій.

На конфлікт із берегівським консульством відреагувала також ВО «Свобода», активісти якої провели мітинг під установою та оприлюднили звернення до керівництва України. Активісти вимагають «припинити діяльність угорського консульства в Берегові, яке перетворилося на інструмент реалізації антиукраїнської політики». «У той час, як наші побратими проливають кров у боротьбі з агресором на сході України, користуючись нашою ослабленістю, Угорщина підло реалізує план автономізації та подальшого від’єднання Закарпаття, використовуючи для цього дипломатичні місії, які фактично перетворилися на центри масової паспортизації українців», – мовиться у зверненні.