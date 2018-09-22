Від загострення відносин між Києвом та Будапештом виграє Москва – Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе застерігає Угорщину від продовження «геополітичних ігор». Про це чиновниця написала на своїй сторінці у Facebook у відповідь на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, що Угорщина може і далі сповільнювати інтеграцію України до євроструктур.

«Економічний, соціальний розвиток Закарпаття – області, яка межує з чотирма країнами-членами ЄС, – безпосередньо залежить від успішності європейської інтеграції України. Це єдина українська область, де понад 90% експорту припадає на ЄС. Закарпатці будуть першими, хто найбільше постраждає від зупинки євроінтеграційного поступу України», – зазначила вона.

На думку Климпуш-Цинцадзе, подальше загострення ситуації «дорого коштуватиме українцям угорського походження».

«Мова ультиматумів – це хибний шлях, якого ми всіляко прагнемо уникнути. Від загострення відносин між Угорщиною та Україною виграє лише Росія. На жаль, у Будапешті відмовляються чути наші заклики до конструктивного діалогу щодо всіх чутливих питань. Хочу підкреслити, суверенітет України - не може бути предметом компромісу чи якихось підкилимних домовленостей. Український народ щодня змушений платити за нього занадто високу ціну», – заявила віце-прем’єр.

Цього тижня засоби інформації оприлюднили відео, на якому українцям роздають паспорти Угорщини у консульстві Угорщини в Береговому з проханням не повідомляти про це владі. Голова МЗС України Павло Клімкін зазначив, що відомство перевіряє автентичність відео і назвав можливим видворення угорського консула у Берегові.

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У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто попередив, що його країна витлумачила б можливу висилку угорського консула з Берегова як недружній і ризикований крок, який перемістив би стан двосторонніх відносин у «новий вимір» і не залишився би без відповіді Будапешта.

Політик додав, що Угорщина стежить за розвитком подій і не виключив можливості застосування заходів для уповільнення процесу євроінтеграції України.