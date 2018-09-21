МЗС: із паспортами Угорщини українці Закарпаття влаштовуються на роботу в Євросоюзі

Українці Закарпаття, які отримують угорські паспорти, використовують їх для вільного працевлаштування в Європейському союзі, а не поповнюють таким чином угорську спільноту, розповів радник міністра закордонних справ України Тарас Качка в ефірі «Громадського телебачення».

Він зазначив, що громадяни України з другим угорським паспортом не використовують їх для того, щоб жити в Угорщині, а працевлаштовуються в тих країнах ЄС, де для українців ринок праці важкодоступний.

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Цього тижня засоби інформації оприлюднили відео, на якому українцям роздають паспорти Угорщини у консульстві Угорщини в Береговому з проханням не повідомляти про це владі. Голова МЗС України Павло Клімкін зазначив, що відомство перевіряє автентичність відео і назвав можливим видворення угорського консула у Берегові.

У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто попередив, що його країна витлумачила б можливу висилку угорського консула з Берегова як недружній і ризикований крок, який перемістив би стан двосторонніх відносин у «новий вимір» і не залишився би без відповіді Будапешта.