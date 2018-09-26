Угорський консул має поїхати з Берегова – Клімкін після переговорів із Сійярто

Очільник українського МЗС Павло Клімкін під час переговорів у штаб-квартирі ООН з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто 26 вересня офіційно повідомив про вимогу відкликати консула Угорщини в українському Берегові або він буде висланий з країни, передає кореспондент української служби Радіо Свобода.

«Ми протягом годинної дискусії не досягли згоди щодо того, як тлумачити цей інцидент (із роздачею угорських паспортів – ред.) Я запропонував пану Сійярто самому відкликати консула, я так розумію, він з цим не згоден. Якщо відповідного рішення цими днями не відбудеться, він поїде додому, це безумовно», – повідомив Клімкін журналістам одразу по закінченні переговорів.

За словами міністра, зустріч виявилася безрезультатною, його співрозмовник не сприймав жоден з аргументів української сторони.

«Всі останні заяви (Угорщини – ред.), які я сприймаю як полеміку, яка дуже схожа на російську... Але я не хочу спекулювати – чому вона з'явилася, чи вона з’явилася після останніх контактів з російським керівництвом... Це не моя справа як міністра закордонних справ. Але як у відомій дитячі грі – знайдіть десять розбіжностей і в термінології, і в тому, що кажуть», – прокоментував Клімкін.

Як повідомив український міністр, на зустрічі з Сійярто вони дуже детально обговорили все, що відбувається в угорських консульствах, але угорський міністр не сприймає українську точку зору щодо того, що саме порушив консул.

«Проблема не тільки у видачі паспортів. Звичайно, це проблема, але не тільки в цьому. Фундаментальна проблема, що Угорщина порушує міжнародне право і українське законодавство. Угорські консули інструктують українських громадян, як приховувати своє нове громадянство, і це є фундаментальне порушення законодавства», – пояснив Клімкін суть претензій до Угорщини.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у Нью-Йорку 26 вересня перед зустріччю з Павлом Клімкіним, що Угорщина утримається від видворення одного з українських консулів у цій країні, якщо Україна сама не висилатиме консула Угорщини з Берегова на Закарпатті. При цьому Сійярто заперечив, що угорська консульська установа порушувала міжнародні норми і закони України, масово видаючи угорські паспорти українським громадянам.

«Фальш і брехня стверджувати це з боку української сторони», – казав угорський міністр.

Поширене раніше цього місяця відео, що в одному з консульств Угорщини в Україні масово видають угорські паспорти українським громадянам, призвело до різких політичних заяв як в Україні, так і в Угорщині.

Одразу після оприлюднення скандального відео в Берегові під стінами консульства Угорщини відбулося пікетування цієї угорської дипустанови прихильниками партії «Свобода». 26 вересня до будівлі МЗС у Києві підійшло кількасот молодих людей, представники об’єднань «Національний корпус» і «Національні дружини». В обох випадках радикально налаштовані демонстранти вимагали від української влади рішучих дій, аж до висунення ультиматуму українським високопосадовцям.

Зі свого боку, депутат Верховної Ради України від Блоку Петра Порошенка Василь Брензович, очільник Товариства угорської культури на Закарпатті, звернувся з позовом до Генпрокуратури України на Павла Клімкіна через його заяви щодо угорців Закарпаття.