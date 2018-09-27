Держтелерадіо ЄС: «орбанізація», натиск популістів і виклики «онлайну»

Брюссель – Коли йдеться про якість журналістики, довіру та надійність інформації, суспільне телебачення і радіомовлення в Євросоюзі утримує лідируючі позиції. Однак останні тенденції у Польщі, Угорщині, Чехії й навіть у Франції, Данії та інших усталених демократіях Європи, свідчать: суспільні мовники перебувають під дедалі більшим тиском, постійними спробами контролю і цензури, а подекуди й відвертим диктатом із боку влади. Сплеск популярності популістських та праворадикальних політичних груп і їхній прихід до влади у деяких країнах європейської співдружності «руйнує» незалежність, об’єктивність та скорочує бюджети суспільних телерадіомовних компаній. Цей феномен, як попереджають правозахисні організації та медіаоб’єднання, надзвичайно загрозливий для свободи і загалом, демократії. У березні швейцарці на референдумі надіслали потужний сигнал: відкинули ідею скасування фінансування національного мовника Швейцарської телерадіомовної корпорації (SBC), зробивши її ще більш політично незалежною. Однак, це тільки проблиск на фоні сутінків, у які поринає європейське суспільне й державне мовлення. Данський державний мовник нині перебуває під популістським тиском, пояснює президент Європейської мовної спілки (EBU) Жан-Поль Філіпо: «місії данських журналістів все частіше обмежують, принцип редакційної незалежності та об’єктивності порушують, а керівників данської телерадіокомпанії примушують скоротити бюджет на 20 відсотків протягом наступних 5 років». «Скориставшись демократичними принципами, по всій Європі до влади приходять популісти й націоналісти, які одразу мішенню обирають суспільні мовні компанії. Чому? Відома істина: більше свободи слова, більша участь у виборах, а отже, менше ультраправих при владі», – констатує Філіпо. Довіра до європейських телерадіокомпаній висока, але популісти можуть це змінити Якщо згідно статистики, нині один із двох європейців не довіряє інформаційним мас-медіа, то суспільні мовники у кожній із держав ЄС все ще визнані, як ЗМІ, що найбільш варті довіри. «Нинішні тенденції можуть покласти край і цій статистиці», – застерігає голова EBU. Єврокомісар із цифрової економіки Марія Ґабріель у інтерв’ю Радіо Свобода називає й іншу причину загроз, що нависли над громадськими мас-медіа: бурхливий розвиток інтернету та соціальних мереж.

«Цифрова складова нині все змінює: не лише манеру отримання та поширення інформації, а й те, як це впливає на соціальне та політичне життя. Традиційним ЗМІ, які нині надають послуги громадськості, нині кинутий серйозний виклик. Єврокомісія може тільки відстоювати цінності, моніторити ситуацію, а те, що діється навколо державних телерадіокомпаній, – це національна компетенція самих країн-членів», – пояснила єврокомісар. Саме цією «компетенцією» й уміло скористалися скажімо, нинішні уряди Угорщини та Польщі.

Угорщина Угорські мовники позбавлені об’єктивності «В Угорщині суспільне мовлення позбавлене будь-якої об’єктивності, а працювати в адміністраціях цих ЗМІ призначені тільки ті чиновники й редактори, які підтримують урядову позицію», – каже австрійський євродепутат-соціаліст Ойген Фройнд про процес, який у ЄС нерідко називають «орбанізацією» преси. На минулому пленарному засіданні Європарламент закликав до покарання Угорщини за грубі порушення принципів демократії, корупцію та обмеження свободи ЗМІ.

Хоча уряд Угорщини й заперечує, що підриває свободу преси і наполягає на відсутності бажання контролювати ЗМІ, у останньому звіті парламенту Європейського союзу зазначається, що засоби масової інформації Угорщини зосереджені в руках олігархів, наближених до прем’єр-міністра Віктора Орбана, політична реклама поширюється переважно у пресі, лояльній до влади, а журналістам часто забороняють працювати в парламенті. Подібний тиск на суспільного мовника спостерігається вже протягом кількох років у сусідній Польщі. Науковець та колишній журналіст польської державної телерадіокомпанії TVP Кшиштоф Люфт прибув до Брюсселя поділитися своїми тривогами. Він звертає увагу на те, що у 2016 році в Польщі була проведена реформа суспільних медіа, в результаті якої суспільне телебачення і радіо потрапили під прямий контроль уряду, а конституційна роль медіарегулятора була обмежена. Польща Нова роль державного мовника Польщі – пропаганда «Державні ЗМІ у Польщі отримали нову функцію: пропаганди лінії влади. Нині їх розглядають виключно, як установи, покликані всіляко підтримувати уряд. Тих, хто з цим не погоджувався, звільнили без жодних пояснень, а на їхнє місце призначили своїх, «кишенькових» журналістів. Нині на польському державному телебаченні партія влади має вдесятеро більше ефірного часу за всі інші політичні сили», – розповів Люфт, нарікаючи на те, що нині в цих, колись доволі об’єктивних засобах інформації, «нерідко можна почути брехню, вигідне владній лінії переосмислення історії, а подекуди й екстремістську і ненависницьку риторику». З огляду на те, що на журналістів, особливо громадських радіо і телебачення Чеської республіки, теж посилився тиск із боку політиків-популістів та олігархічних груп, про порушення роботи місцевої преси заговорили й у європейських установах. Чеські комуністи та популістська партія «Свобода і пряма демократія» закликають націоналізувати громадських мовників, що призвело б до втрати ними редакційної незалежності. Чехія Мілош відмовляє телевізійникам, а Бабіш називає журналістів «продажними» Неодноразово з різкою критикою журналістів виступав президент Чехії Мілош Земан, розповідає у Європарламенті журналіст і директор державного телебачення Česká televize Мілан Фрідріх. «Глава держави, президент Земан, став загальновідомим критиком журналістів. Це має й практичний вплив на нашій роботі: президент категорично відмовляється брати участь у всіх дискусійних програмах Чеського телебачення», – розповідає Фрідріх.

Навіть якщо президент Земан підтримує ідею чеських комуністів та популістів націоналізувати чеських телерадіомовників, ці партії не здатні самостійно змінювати загальнодержавне фінансування засобів масової інформації або систему управління, а сам президент в просуванні законодавства не має формальної сили. Цей факт означає, що доля чеських громадських медіа перебуває в руках наймогутнішої нині партії в нижній палаті, теж популістської АNO, яку створив, фінансує і очолює мільярдер і нинішній прем’єр-міністр Андрей Бабіш. Але і сам Бабіш має численні конфлікти з журналістами. Під час одного з інтерв’ю на Чеському телебаченні, коли йому задавали складні запитання щодо його конфлікту інтересів, Бабіш звинуватив журналістів-розслідувачів з програми Reportéři у тому, що вони «продажні».

Втім, характерно, що попри всі ці спроби контролю, за даними соцопитувань, чеське державне телебачення Česká televize користується довірою понад 70 відсотків аудиторії. В Україні державне мовлення погрузло в боргах 24 вересня Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) повідомила про критичний дефіцит коштів, через який в компанії змушені вдатися до низки антикризових заходів. Суспільний мовник зазначає, що державним бюджетом на 2018 рік передбачене фінансування НСТУ в розмірі 776,5 мільйони гривень, що майже вдвічі менше від суми, гарантованої законом України «Про суспільне телебачення і радіомовлення». На цю новину відреагували в ОБСЄ, зокрема, Арлем Дезір, який відповідає за питання свободи засобів інформації. Він висловив стурбованість з приводу припинення в Україні аналогового мовлення Першого каналу Суспільного мовлення «UA:Перший» та закликав владу терміново вирішувати проблеми фінансування діяльності телекомпанії. «Очікування, що суспільні засоби інформації забезпечуватимуть виробництво гідних довіри, якісних та інформативних програм реальні лише тоді, коли вони є незалежними та фінансово життєздатними», – відзначив Дезір. Згодом і у Європейській мовній спілці (EBU заявили, що «збентежені, тим, що влада вирішила позбавити український народ важливої громадської служби».