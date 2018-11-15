Домовленості можливі з новим керівництвом України – Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи на форумі закордонних угорців у Будапешті 15 листопада, заявив, що Україна не має допустимих часових рамок щодо вступу в євроатлантичні структури. За його словами, у Будапешті зараз не бачать «жодних шансів» досягнення домовленостей із чинним керівництвом України.

Орбан, торкаючись теми наступних виборів в Україні, припустив, що коли до їхнього початку ситуація (навколо стану угорської меншини на Закарпатті, – ред.) не погіршиться, то це, на його думку, «вже великий результат». Після виборів буде ясно, чи «сьогоднішній антиугорський курс» продовжиться, або запрацює президентська адміністрація, налаштована на співпрацю з Угорщиною, зазначив прем’єр.

Водночас Орбан підкреслив, що його кабінет готовий вести діалог із будь-якою потенціальною політичною силою, що має шанси перемогти на виборах в Україні. Він також повідомив, що для цього угорська сторона навіть пробує налагодити необхідні перемовини задля того, щоб «кепська політична ситуація» змінилася на сприятливу між Угорщиною та Україною, і «Київ можна було вважати другом Угорщини і її стратегічним союзником». Орбан переконаний, що це єдиний можливий шлях до євроатлантичної інтеграції України.

Він закликав офіційний Київ «не залякувати і не переслідувати етнічних угорців», громадян України. «Дайте їм те, що належить по праву і скористайтеся можливістю, коли Угорщина готова посприяти через програми розвитку Закарпаття та за його межами у стабілізації та підйомі України», – заявив Орбан.

Відносини між Угорщиною і Україною останнім часом різко загострилися через низку подій, зокрема, ухвалення українського закону про освіту, що визначає мовою освіти державну українську. Угорщина заявила, що це порушує права угорської меншини, Україна відкинула звинувачення, проте Будапешт на знак невдоволення нині блокує зближення України з НАТО, де всі рішення ухвалюються тільки консенсусом.

Крім того, відносини загострила поява в інтернеті відеозапису видачі угорського громадянства громадянам України в одному з консульств Угорщини на Закарпатті, при чому нових угорських громадян інструктували приховувати це від української влади. Це викликало дипломатичний скандал зі взаємним висиланням дипломатичних працівників двох країн.

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